曹西平乾兒子能獨得全部遺產？ 法界：還有這幾關要過 恐難如願

藝人曹西平昨晚被發現在三重家中已氣絕多時，他生前因為照顧父親問題，與3名哥哥及1名弟弟決裂，生前也曾放話立好遺囑，遺產只給乾兒子繼承，不過遺願真能實現嗎？法界人士指出，曹的乾兒子若想要繼承全部遺產，縱使有乾爹的遺囑，恐怕也很難如願，未來如果要打官司，可能有這幾個關卡要過。

雖然民法的兄弟姊妹特留分規定，有民團發動修法廢除，法務部也正在進行研擬，但只要制度沒變，曹的其餘四兄弟分到遺產的機率相當高，若遺囑指名遺產不給其他兄弟，兄弟們拿不到應繼分，至少也有特留分，法界人士指出，可以預料曹的其他兄弟，會以曹的遺贈侵害到特留分為由提出訴訟。

至於訴訟的關卡可能有幾關，一、確認遺囑真偽，雖然曹對外稱有立遺囑，但遺囑的5種形式，各自有各自的條件，有的還需要公證人、見證人，甚至得提交到親屬會議認定真偽，法界人士指出，若曹是以最簡單的自書遺囑來預立遺囑，根據規定，自書遺囑必須「自書」遺囑全文，也就是全部都自己手寫，還要親自簽名，如果有增減塗改還要註明處所字數並另外簽名。

萬一自書遺囑被發現瑕疵，例如全文列印後再自己簽名、或修改處忘了註明或簽名等，都可能會被法官認定自書遺囑無效，此時，曹的兄弟就擁有完整的繼承權，而乾兒子可能一毛都拿不到。

二、喪失繼承權，若曹西平是因為當年獨自照顧父親，其餘兄弟都棄之不顧，以兄弟不孝來主張其餘兄弟都喪失繼承權，法界人士分析，這在法律上恐怕很難成立，根據喪失繼承權的5原則中，最有可能的是以「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者」來主張，但這是針對被繼承人本人，若曹的兄弟對曹生前有重大虐待或侮辱，才會喪失繼承權，但曹所抱怨的是兄弟對父親，與曹本人無關。