持人頭帳戶假租車位真詐騙 板橋男與人頭均判刑
新北市一名許姓男子2022年11月間，持林姓男子的銀行帳戶，在臉書上向黃姓男子佯稱自己有車位可供出租，隨即與黃男見面簽約並以林男帳戶詐取租金。新北地方法院依偽造私文書及幫助詐欺取財罪，分別判處許、林2人徒刑4月及拘役30日，可易科罰金。
判決指出，當時許男透過臉書，得知黃男有意於新北市板橋一帶承租車位，於是以暱稱「張國周」私訊黃男，表示願以每月3500元出租車位，但事實上許男並非車位所有人。
雙方2天後相約車位前見面，許男改以假名「張國州」名義，與黃男簽下自2022年12月10日至2023年12月9日的一年租約，黃男也立刻匯款一整年的車位租金42000元，至許男指定的林男銀行帳戶，再由許男指示林男將帳戶內款項提領一空朋分。
