鋼琴女老師吵架狂潑熱水...前夫睡夢中痛醒裸下身逃命 判5年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市尤姓鋼琴女老師3年前與前夫吵架，竟趁前夫坐臥在沙發睡覺時，朝胸部以下潑大量熱水，造成前夫全身超過50％燒燙傷，前夫裸著下體跑出門求救，送醫才撿回一命，最高法院依重傷害罪判尤女5年8月徒刑定讞。

尤女2021年11月和前夫達成離婚調解，她也搬離高雄市前鎮區的住處，但仍會回去拿取物品；尤女2022年3月9日中午返家拿東西，前夫邀請她共進午餐，但兩人因感情問題發生口角，前夫要求她當天必須徹底搬離，讓她心生不滿。

尤女當天下午4時許，見前夫坐在沙發上，雙腿平放於沙發前的茶几上，以半躺坐姿勢熟睡，便朝前夫胸部、四肢淋下大量熱水，造成前夫全身面積逾50%燒傷，且有超過40％三度燒傷、肥厚性疤痕。

尤女否認犯行，供稱她當時在住家一樓廚房切水果，聽到熱水瓶破裂倒下的聲音，過來就看到前夫被熱水燙到。尤女也自承，因前夫有外遇而離婚，之前有毆打前夫的家暴案件，就是前夫外遇且不承認，當天在看電視時，她與前夫有些小爭執，「我想說反正我今天也是最後一天。」

不過，法院認為，前夫受傷後逃出門至里長服務處求救，並報案處理；里長作證指出，前夫跑出來當時還有與尤女拉扯，掙脫之後才到服務處表示「被太太家暴，被潑熱水」。尤女在偵訊時也說，前夫跑出門時沒有穿褲子，她只是想要把對方拉回來。

一、二審認為尤女對丈夫不滿，原是因雙方感情糾紛，且丈夫要她搬出住家，雖有怨懟、想教訓丈夫，但應沒有置丈夫於死的決心，皆依重傷害罪判尤女5年8月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

丈夫 傷害罪 家暴

