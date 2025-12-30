快訊

離開29分害漸凍症老翁「缺氧」喪命 看護要賠726萬元還得囚9月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓女看護受託照顧罹患漸凍症的朱姓老翁，為了上樓拿取給朱翁的灌食果汁，短暫離開朱男半小時，結果朱的呼吸管卻脫落，送醫急救後死亡，家屬事後向陳女求償1450萬元，高雄高分院審理後，判陳女應賠726萬元，刑事部分高雄高分院更一審依過失致死罪判陳女9月。可上訴。

判決指出，朱男2015年罹患漸凍症，因呼吸道肌力不足，為免血氧濃度過低導致生命危險，都需要使用呼吸器維持正常呼吸，家屬便委託陳女負責照料。

2020年4月26日下午，陳女照顧朱翁時，使用拍痰機期間短暫上樓至廚房拿取朱翁要飲用的灌食果汁，結果陳女離開期間，朱翁的呼吸管卻脫落，加上拍痰背心消氣下沉及未抽痰導致呼吸道受阻，雖然呼吸器發出警告聲，但人在9樓廚房的陳女卻未聽到，等到她下樓朱翁已嚴重缺氧。

事後朱送醫後，因缺氧性腦病變變成植物人，事後就醫約1年，朱翁仍因腦髓瀰漫性壞死、軟化及液化、導致併急性胰臟炎與腹膜炎及全身系統性水腫而不治死亡。

朱翁家屬不滿，認為陳女不應該擅離工作崗位，對陳女提告，高雄地院、高雄高分院審理後，均依過失致死罪，判處陳女有期徒刑10月。

陳女不服上訴，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審仍然認定有罪，合議庭考量陳女有意與朱翁家屬和解，但雙方因和解金存在落差，才未談妥和解，從輕改判9月。仍可上訴。

朱翁家屬另提起事賠償1450萬元，高雄地院民事庭審理時，法官審酌另兩名照顧朱翁的特別護理師說法，認為朱在使用拍痰機時，因會產生震動導致呼吸管脫落風險，不容許離開過久。

法官認為，陳女在拍痰機運作期間，離開朱翁長達29分鐘，最終導致朱翁呼吸管脫落，與後續死因存有因果關係，要負過失責任，判決陳女應賠償740萬元。

陳女及朱男家屬不服均上訴，高雄高分院民事庭重新計算賠償金，認為以726萬元較為合理，判陳女應賠償這筆錢。案件上訴最高法院中。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
吸管 廚房 死亡

相關新聞

曹西平乾兒子能獨得全部遺產？ 法界：還有這幾關要過 恐難如願

藝人曹西平昨晚被發現在三重家中已氣絕多時，他生前因為照顧父親問題，與3名哥哥及1名弟弟決裂，生前也曾放話立好遺囑，遺產只...

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓...

鋼琴女老師吵架狂潑熱水...前夫睡夢中痛醒裸下身逃命 判5年8月定讞

高雄市尤姓鋼琴女老師3年前與前夫吵架，竟趁前夫坐臥在沙發睡覺時，朝胸部以下潑大量熱水，造成前夫全身超過50％燒燙傷，前夫...

氣爆案釀5死38傷偵結 新光三越：尊重、配合後續司法調查

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

指潛艦國造承辦場與尹清楓命案同批人 郭璽告溫紳加重誹謗不起訴

海軍前顧問郭璽不滿資深新聞工作者「溫紳」陳崇崧在政論節目中言論，涉指摘他涉入1993年海軍上校尹清楓命案，提告加重誹謗罪...

