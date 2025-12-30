指潛艦國造承辦場與尹清楓命案同批人 郭璽告溫紳加重誹謗不起訴

海軍前顧問郭璽不滿資深新聞工作者「溫紳」陳崇崧在政論節目中言論，涉指摘他涉入1993年海軍上校尹清楓命案，提告加重誹謗罪。台北地檢署今偵結認為，溫紳的主觀意見表達受憲法言論自由保障，犯罪嫌疑不足不起訴。

溫紳到案稱，他撰寫9本與尹清楓命案相關書籍，對此案來龍去脈瞭如指掌，也協助案件偵辦，此案是郭璽提告立委馬文君妨害名譽時，以法院判決書、檢方不起訴書提到的馬文君引述他過去節目發言內容而為主要論據提告。

溫紳2018年10月15日在政論節目「五四新觀點」表示，郭璽是透過其姊和馬永成，把海軍資料提供給阿扁，讓阿扁在立法院質詢尹清楓案時呼風喚雨，因有這層舊關係，現千億以上的潛艦國造案，蔡英文找舊識郭璽（昔海軍弊案無役不與，尹案涉案人，今兩岸軍火商，共諜？」主導潛艦國造案。海軍總司令黃曙光聘郭璽為顧問，由郭負責尋找商源，黃曙光派蔡英文表弟任台船潛發中心副執行，擺明幫蔡A數千億。

2019年5月9日網路政論節目「政經關不了」中，溫紳表示「潛艦國造承辦場與尹清楓命案同批人」郭璽提告溫紳在兩次政論節目中發言內容涉加重誹謗罪，足以毀損名譽。