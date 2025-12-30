GPS現形！台中環保局揪清潔隊「地下收運」鏈 24人貪汙等罪起訴

台中市環保局透過清潔隊垃圾車GPS行車軌跡查核及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區清潔隊張姓等人涉違法收運事業廢棄物，台中地檢署偵結，依貪汙等罪起訴涉案24人。對此，環保局說，依法嚴懲、主動移送司法偵辦。

環保局說明，去年3月查核垃圾車GPS時，發現其中有一輛車多次偏離沿街收運路線，經在北屯區東光路與太原路跳蚤市場旁埋伏監看，並同步比對車輛GPS，發現該車在完成收運後，竟前往特定地點接駁不明車輛廢棄物，並由張姓隊員指使其他隊員搬運，再運往焚化廠掩蓋。

環保局比對軌跡，發現這輛垃圾車從2021年3月26日至去年3月間，偏離路線達142次，多集中於每周一、周四，明顯異常。去年7月再運用GPS圍籬反查發現，同屬一清潔隊張姓臨時人員所駕駛的垃圾車多次軌跡跨區偏移紀錄逾20次，張員自述為跨區巡檢車輛並順便買便當等，環保局也一併移送廉政署偵辦。

環保局調查發現，張姓隊員明知市場產出廢棄物屬事業廢棄物，仍自2021年起長期指使其他隊員配合，以環保局垃圾車暗中收運，不法所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒等，涉及違反貪汙治罪條例的收受賄賂、圖利罪，以及廢棄物清理法等罪嫌。

環保局說明，去年5月依法解雇張員；其餘當時查獲違規人員，也依規定記過以上處分，並主動移送司法機關偵辦。後續於接獲檢方起訴書後，環保局將再針對其他涉案相關人員，依工作規則從嚴處分，絕不寬貸。