教唆弱勢詐騙加重刑責 打詐設「禁奢條款」

立法院30日通過《詐欺犯罪危害防制條例》三讀修正，擴大對詐團的裁罰，針對高額、唆使弱勢詐騙也加重刑責。（中央社示意圖） 《打詐專法》再升級，教唆弱勢詐騙、詐騙犯生活太奢華都會被判更重！《詐欺犯罪危害防制條例》修正案30日三讀通過，修正條文包括教唆未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪加重其刑，詐騙獲利高達1億以上者，處7年以上有期徒刑、併科罰金5億元以下，且詐欺犯罪行為人犯罪後之生活也會列入量刑依據。

1百萬即高額詐騙

立法院去年7月制定《詐欺犯罪危害防制條例》，但在法院實務判決上，詐騙犯的「犯罪所得」僅限於行為人因犯罪而實際取得的「個人所得」，而非整體詐團所得，如此限定恐讓民眾財損金額難以追回，因此行政院與立法院今年又再度啟動修法，歷經多輪協商與討論後，於30日三讀通過相關修正。

修正內容包括：司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。另外，高額詐欺犯罪的認定額度從5百萬下調到1百萬，若騙1百萬元以上將處3年以上、10年以下有期徒刑。

半年繳回詐金得減刑

高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處；若教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。

另外，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。同時，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

國民黨立委洪孟楷在條文三讀後表示，打詐條例修正主要是加重處罰、加速流程、加強保障，同時納入禁奢條款，三讀修正就是要給詐騙集團提出警訊，鑽法律漏洞都不是台灣社會所能允許的事情。

