快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

教唆弱勢詐騙加重刑責 打詐設「禁奢條款」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

立法院30日通過《<a href='/search/tagging/2/詐欺' rel='詐欺' data-rel='/2/115297' class='tag'><strong>詐欺</strong></a>犯罪危害防制條例》三讀修正，擴大對詐團的裁罰，針對高額、唆使弱勢詐騙也加重刑責。（中央社示意圖）
立法院30日通過《詐欺犯罪危害防制條例》三讀修正，擴大對詐團的裁罰，針對高額、唆使弱勢詐騙也加重刑責。（中央社示意圖）
《打詐專法》再升級，教唆弱勢詐騙、詐騙犯生活太奢華都會被判更重！《詐欺犯罪危害防制條例》修正案30日三讀通過，修正條文包括教唆未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪加重其刑，詐騙獲利高達1億以上者，處7年以上有期徒刑、併科罰金5億元以下，且詐欺犯罪行為人犯罪後之生活也會列入量刑依據。

1百萬即高額詐騙

立法院去年7月制定《詐欺犯罪危害防制條例》，但在法院實務判決上，詐騙犯的「犯罪所得」僅限於行為人因犯罪而實際取得的「個人所得」，而非整體詐團所得，如此限定恐讓民眾財損金額難以追回，因此行政院與立法院今年又再度啟動修法，歷經多輪協商與討論後，於30日三讀通過相關修正。

修正內容包括：司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。另外，高額詐欺犯罪的認定額度從5百萬下調到1百萬，若騙1百萬元以上將處3年以上、10年以下有期徒刑。

半年繳回詐金得減刑

高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處；若教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。

另外，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。同時，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

國民黨立委洪孟楷在條文三讀後表示，打詐條例修正主要是加重處罰、加速流程、加強保障，同時納入禁奢條款，三讀修正就是要給詐騙集團提出警訊，鑽法律漏洞都不是台灣社會所能允許的事情。

【更多精采內容，詳見

詐騙集團 詐欺 所得

延伸閱讀

打詐效應 開數位帳戶降溫 銀行圈：審核趨嚴、市場飽和是主因

特地從台北訂花想追求 桃園女公務員誤信香港建築師遭騙百萬

桃市詐騙案件、財損下降 警籲踴躍檢舉車手拿萬元獎金

相關新聞

曹西平乾兒子能獨得全部遺產？ 法界：還有這幾關要過 恐難如願

藝人曹西平昨晚被發現在三重家中已氣絕多時，他生前因為照顧父親問題，與3名哥哥及1名弟弟決裂，生前也曾放話立好遺囑，遺產只...

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓...

鋼琴女老師吵架狂潑熱水...前夫睡夢中痛醒裸下身逃命 判5年8月定讞

高雄市尤姓鋼琴女老師3年前與前夫吵架，竟趁前夫坐臥在沙發睡覺時，朝胸部以下潑大量熱水，造成前夫全身超過50％燒燙傷，前夫...

離開29分害漸凍症老翁「缺氧」喪命 看護要賠726萬元還得囚9月

高雄陳姓女看護受託照顧罹患漸凍症的朱姓老翁，為了上樓拿取給朱翁的灌食果汁，短暫離開朱男半小時，結果朱的呼吸管卻脫落，送醫...

氣爆案釀5死38傷偵結 新光三越：尊重、配合後續司法調查

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

指潛艦國造承辦場與尹清楓命案同批人 郭璽告溫紳加重誹謗不起訴

海軍前顧問郭璽不滿資深新聞工作者「溫紳」陳崇崧在政論節目中言論，涉指摘他涉入1993年海軍上校尹清楓命案，提告加重誹謗罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。