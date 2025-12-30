獨／台南里長將公有伴唱機、按摩椅全搬回家...里民沒得用 貪汙罪起訴
台南市柳營區黃姓里長任職迄今逾15年，但他竟自從2010年台南縣市合併、上任當天，就將負責保管的公有財產電視機、伴唱機、冷氣機搬回家中私用，還用殯葬回饋金購買高級按摩椅，同樣送到家中給自己跟家人用，而不給里民用，台南地檢署將黃依貪汙罪提起公訴。
起訴書指出，黃姓里長自2010年12月25日起擔任台南市柳營區的里長，結果黃竟在當天就將前村長移交給里長保管的電視機、揚聲器、伴唱機、擴音機、麥克風、點歌櫃、光碟機、分離式冷（暖）氣機等公有財產（價值估計為99287元），搬到自己柳營區住家私用。
黃食髓知味，2016年9月29日再以柳營區公所發下的殯葬回饋金購買3D音響按摩椅（價值35800元），送到柳營區住處，之後再搬運至新營區的住家給同住家人使用；區公所2022年7月辦理里辦公處申請報廢財產時，要求黃繳回冷氣機，完成報廢及標售作業，卻遭黃拒絕。
黃姓里長以拆卸冷氣機所費不貲為由，拒絕將冷氣機繳回，區公所只好讓他暫置現地；2022年8月16日公所辦理財產報廢品公開標售，冷氣機由高姓男子得標後，黃為了要讓冷氣機留在柳營住家，又找到高買回來。去年5月公所辦理財產盤點，才發現相關公有財產被黃搬到家中。
區公所要求黃姓里長不得繼續將公有財產放置家中，黃又以已逾使用年限為由申請報廢，由公所派員將相關物品運回區公所；案經廉政署南部地區調查組接獲線報，將黃移送偵辦，偵訊時，黃承認犯行，移交相關公有財產的蕭姓前村長也指證，當時移交的都是可用新品。
柳營區公所前會計室蔡姓主任、行政課王姓承辦人、前邱姓承辦人、蘇姓政風室主任等指證歷歷，盤點時發現黃姓里長將公有財產放置住家，不願意拆卸報廢冷氣機，有告知黃應將相關物品送回里辦公處或活動中心；檢察官認定黃犯行明確，涉犯貪汙治罪條例侵占公有器材罪。
檢方指出，黃自擔任里長以來侵占的電視機、伴唱機、冷（暖）氣機等，時間已達13年11個月，後來購買的按摩椅，侵占期間也達8年2個月；請法院審酌黃侵占公有器材時間頗久，偵查中承認犯行等，量處適當之刑，侵占器材為犯罪不法所得，依刑法規定宣告沒收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言