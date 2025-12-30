台電員工離職已領勞保補償金 年老後又申請老年給付 台電興訟要求償還

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曾在台電任職的黃姓男子，27年前依台電精簡專案離職時，已領勞保年資損失補償金125萬多元。年老後他向勞保局申請老年給付，台電要求他返還補償金。黃男分期償還一段時間就未在還款，台電興訟求償，法官判決黃男應在給付台電63萬多元。

台電基隆區營業處起訴指出，黃男原在台電任職，1998年10月31日申請依精簡專案離職，雙方在同年11月簽立切結書，內容為已領取台電補償已投保保險年資損失保險金額125萬5386元，將來再參加保險而領取養老或老年給付時，應將所領取補償金全額一次繳回台電；若給付金額較原補償金為低，則僅需繳回所領付金同額補償金給台電。

台電在2018年3月接到勞動部勞工保險局信函，指黃男已申請勞工保險老年給付，每月得領取老年年金1萬6700元後，雙方又在2018年4月3日簽立第2件切結書，約定黃男應自當月起至2028年2月止，每月償還台電1萬0527元，並在2028年3月償還補償金尾款2673元。

台電基隆區營業處說，黃男自2023年6月即未再依約清償，台電以LINE通信軟體訊息、寄發函文催告，黃男都未處理，迄今尚積欠台電63萬4293元，因此訴請黃男應給付台電63萬4293元。

基隆地方法院法官審理後說，依據台電提出的2件切結書、勞保局函文、黃男勞保補償金分期償還明細表、LINE對話紀錄、台電基隆營業處函文等事證，加上合法通知黃男開庭，但他未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀，聲明或陳述意見，堪信原告主張屬實。台電依切結書約定請求黃男給付63萬4293元有理，應予准許。全案可上訴。

黃姓男子27年前從台電基隆區營業處離職時，已領勞保年資損失補償金125萬多元。年老後他向勞保局申請老年給付，台電要求黃男返還補償金，法官判准。記者邱瑞杰／攝影
黃姓男子27年前從台電基隆區營業處離職時，已領勞保年資損失補償金125萬多元。年老後他向勞保局申請老年給付，台電要求黃男返還補償金，法官判准。記者邱瑞杰／攝影

