非首次酒醉扁運將 這次打死人...律師說「犯罪情狀並非重大」要減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子翁偉峯酒後搭計程車返家，因李姓司機的停車位置非他指定之處，徒手痛毆李；李住院月餘，因創傷性顱內出血、多重器官衰竭不治，新北地院國民法官庭依傷害致死罪判翁8年10月徒刑。翁上訴，台灣高等法院今辯論終結，翁表示有意和被害家屬和解但「沒錢」，仍請求合議庭輕判。審判長諭知1月29日宣判。

翁2023年4月26日凌晨4點多搭乘計程車，並指示李開往新北市三重區捷運路22巷口。李行駛至捷運路、水漾路1段交岔路口時，向翁確認下車地點，翁當時意識雖清楚，但精神不濟，未能注意計程車行駛動態，他發現李最後停車位置並非捷運路22巷口時，在車上辱罵「幹你娘」。

李制止翁偉峯，兩人吵了起來，凌晨4點18分下車。翁毆打李，見李跌坐在地後，仍接續毆打李的頭臉部至少2下，李因顱骨骨折、創傷性顱內出血而倒臥不起，翁則自行返家。路人撥打119，李被送往台北馬偕醫院救治，但仍回天乏術，6月6日凌晨1點31分死亡。

翁偉峯在偵查及一審審理，坦承傷害致李死亡，且未主張任何減刑事由。國民法官庭認為翁酒後情緒控管、自我調節能力下降，且他在道路交通事件不如己意的狀況下，原本就容易激動、憤怒。因翁兩側髖關節均已缺血性壞死，行動不便，加上當時酒後精神不濟，想要休息，很在意下車地點離家遠近，動手的動機主要是發洩消費糾紛怒氣。

翁的雙親長期分居，手足關係也疏離，又因工作意外造成右腳拇指截肢，兩側髖關節缺血性壞死、不良於行，工作由穩定就業變成持續失業。國民法官庭發現，翁的酒品差，先前曾於酒後搭乘其他計程車時與司機發生爭執，當時因司機報警，才未釀成憾事。

被害人的妻兒表示，翁偉峯在法庭上道歉是「演給法院看」，不是真的反省、懺悔，希望法院從重量刑，判他12年徒刑。一審認為翁偉峯是第一次犯罪，屬偶發狀況，長期自由刑執行完畢後，藉由現有國家更生保護機制，仍有相當程度的社會復歸可能性，依傷害致死罪判刑8年10月。

翁不服一審判決，提上訴。高院今行言詞辯論，翁偉峯的律師主張一審量刑時有漏未斟酌的事項，並指翁有想要彌補被害人家屬，但他經濟狀況欠佳，尋求朋友幫忙也沒下文。律師認為翁「犯罪情狀並非重大」，也試圖彌補損害，希望合議庭能輕判。

翁偉峯在最後陳述時沒有表示意見，審判長定1月29日宣判。

男子翁偉峯酒後搭計程車返家，因李姓司機的停車位置非他指定之處，徒手痛毆李；李住院月餘，因創傷性顱內出血、多重器官衰竭不治。新北地院國民法官庭依傷害致死罪判翁8年10月徒刑，台灣高等法院今辯論終結，翁求輕判。記者王宏舜／攝影
男子翁偉峯酒後搭計程車返家，因李姓司機的停車位置非他指定之處，徒手痛毆李；李住院月餘，因創傷性顱內出血、多重器官衰竭不治。新北地院國民法官庭依傷害致死罪判翁8年10月徒刑，台灣高等法院今辯論終結，翁求輕判。記者王宏舜／攝影

國民法官 計程車

