台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新光三越台中店2月13日氣爆釀5死38傷，百貨經修繕已於9月27日復業；台中地檢署前後傳喚總公司滑姓副理、台中店長許宜敬等多位高層命交保，經偵辦10個多月趕在年底前結案，認定相關人等有過失，今依過失致死、職業安全衛生法等起訴許、滑等13人。

新光三越台中店2月13日氣爆，釀徒步經過大門前的澳門一家5口遭掉落物擊中其中3人喪命，另百貨內2名樓管也死亡。台中地檢署初判12樓美食街疑因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，再遇電動工具作動火花，引燃天然氣造成氣爆事故。

中檢4月11日傳喚最高層級的新光三越總公司滑姓副理，還有1名吳姓課員，以及台中店莊姓經理與旗下呂姓、李姓幹部，各命10萬元至60萬元不等交保，同月14日再傳喚台中店謝姓組長，訊後命40萬元交保。

新光三越氣爆後停業，後經修繕取得台中市府核發復業許可，未料在9月26日宣布隔天正式復業前，中檢再傳喚新光台中店店長許宜敬，複訊後依過失致死、職業安全衛生法等，命他80萬元交保，也是整起新光案被告中保金最高的1位。

氣爆後各界關心意外原因、責任歸屬，但因其中關鍵的職安調查報告，卡在勞動部職業安全衛生署多時，連帶檢方需等待關鍵調查報告才能一併妥適判斷，中檢也為此多次函催職安署，終於在今年底全案偵結起訴。

台中新光三越氣爆釀5死38傷，案發時建築外牆被炸開。圖／翻攝自網路
台中新光三越氣爆釀5死38傷，案發時建築外牆被炸開。圖／翻攝自網路

