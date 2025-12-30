謝寒冰爆料不起訴 曹興誠：助長親共賣台者氣焰 有無婚外情干他人何事

今年大罷免期間，名嘴謝寒冰公布聯電創辦人曹興誠與中國大陸女子一系列不雅照，被控涉嫌違反個資法、不實性影像等罪，北檢29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，對謝寒冰予以不起訴處分。曹興誠表示，台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異，聽說謝寒冰獲得不起訴處分深覺遺憾，將持續追訴，以懲不法。

曹興誠表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法，偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著菸的照片，他長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著菸？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

曹興誠指出，謝寒冰公布照片中的中國女子，他確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以中國女子為了生意，刻意在香港與他接近，他們交往一陣子，後因理念不合而分手。

曹興誠說，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免，其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。

曹興誠表示，關於指責他有婚外情，他2015年還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，有無婚外情干他人何事？新加坡是文明社會，尊重性自主權，婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任；反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。