聽新聞
0:00 / 0:00

罵髒話≠無罪 張大春罵人逆轉無罪 獲補償六千元

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

作家張大春十年前因在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥」，被依公然侮辱罪判罰金三千元確定，張就公然侮辱罪涉言論自由聲請釋憲，大法官限縮範圍後，張獲改判無罪確定，台北地方法院更裁准還他行事補償金六千元。可覆審。

張大春與劉駿耀「舌戰」緣於二○一四年四月劉在電台節目質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」等言論，張在臉書貼文指責劉「下流」，劉提告，檢方起訴張大春。

一審認為，張是對可受公評的事評論，判無罪；二審則以言論自由並非任何情境都受到絕對保護，改判罰金三千元確定；張大春後來就公然侮辱罪有違憲法保障的言論自由等理由聲請釋憲。

大法官去年雖判決公然侮辱罪合憲但限縮適用範圍，憲判指出，侮辱性言論有時可能也有抒發情感或表達風格的表現自我功能，不應僅因罵髒話或對他人具有冒犯性，一律認定是侮辱性言論。以刑法制裁言論時，也應避免檢察機關或法院扮演語言警察角色，過度干預人民間的自由溝通與論辯。大法官作出判決後，檢察總長為張大春提起非常上訴，更一審認為，張的批評未就種族、性別、性傾向等用語予以羞辱，依憲法法庭判決意旨，今年七月判張無罪確定。張大春聲請刑事補償。

台北地院日前開庭時，張大春與委任律師李念祖、李劍非出庭，張大春庭後表示，因「不想讓中華民國欠我錢」所以提刑事補償訴訟，與可獲補償金錢多少無關。

決定書指出，依刑事補償法規定，罰金補償應依已繳罰金一點五倍至二倍返還，張於無罪判決確定前已執行三千元罰金執行，經開庭陳述意見，認以二倍金額補償為適當。

張大春 公然侮辱 釋憲

延伸閱讀

張大春罵已故名嘴罰3000元逆轉無罪 獲刑事補償6000元

提適格大法官解憲政危機

「擴大基金財務危機」停砍公務人員年金生效 考試院也將聲請釋憲

卓榮泰：憲法法庭恢復運作 副署停砍年金法案同時聲請釋憲

相關新聞

「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億 檢起訴求刑10年

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與大陸籍唐姓妻子經營跨國水房，四年經手金流逾二二五億元，蔡八月底準...

蔡政宜「黑象」假球案主謀 險搞垮職棒

綽號「雨刷」的蔡政宜在二○○九年中職爆發俗稱「黑象事件」的假球案中名列主謀之一，被判刑三年八個月定讞，服刑兩年多假釋出獄...

曹興誠親密照非深偽 謝寒冰獲不起訴

聯電創辦人曹興誠擔任立委巧芯罷免案領銜人，遭名嘴謝寒冰公布與大陸女子親密合照質疑政治立場，曹提告謝涉違反選罷法及散布不實...

罵髒話≠無罪 張大春罵人逆轉無罪 獲補償六千元

作家張大春十年前因在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥」，被依公然侮辱罪判罰金三千元確定，張就公然侮辱罪涉言論自由聲請釋...

台南2保母涉虐童遭羈押禁見 南院：犯罪嫌疑重大有勾串、滅證具體作為

台南麻豆某居家保母中心2名保母本月遭控涉施虐6名嬰幼兒，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，仍於加護病房治療，檢方訊後對2人...

當街毆打網紅陳沂 男子傷害罪判刑9月

網紅陳沂2024年2月在台北市住處附近遭黃姓男子埋伏、毆打，導致耳部受傷流血，檢警偵辦，黃未到案被通緝，負責接應的周姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。