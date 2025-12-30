聽新聞
蔡政宜「黑象」假球案主謀 險搞垮職棒

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄報導

綽號「雨刷」的蔡政宜在二○○九年中職爆發俗稱「黑象事件」的假球案中名列主謀之一，被判刑三年八個月定讞，服刑兩年多假釋出獄，後來投入選舉積極漂白，曾懺悔改過，私下卻涉嫌經營洗錢水房，昨天被橋頭地檢署起訴求處重刑，預計今天移審橋頭地方法院。

中職「黑象事件」共有「雨刷」蔡政宜、前台南縣議會議長吳健保、余則彬（已故）為首的三大假球集團。二○○六年起，蔡、吳等假球集團即涉嫌聯合或個別以重金、美色或暴力威脅等方式操控當時兄弟象、中信鯨及La New熊隊部分球員打放水球。

當年檢方偵辦，蔡政宜認罪並咬出放水球員，當時涉入的球星包含兄弟象看板球星陳致遠、La new熊名投張誌家等人，涉賭球員橫跨兄弟象、中信鯨、La new熊等三隊，人數超過廿人，連兄弟象日籍總教練中込伸都參與其中，為中職涉入球員最多的假球案件。

「黑象事件」經板橋地檢署偵辦後，部分球員因認罪獲緩起訴，陳致遠一審判刑一年，二審減為六個月，一壘手蔡豐安判刑一年，減為六個月，張誌家判刑四個月，均可易科罰金，全案定讞。

蔡政宜當時則被依詐欺取財等罪嫌，合併判刑三年八個月，吳健保詐欺部分判刑二年三個月，恐嚇部分判刑三年二月，余則彬則於定讞前亡故。

蔡政宜出獄後積極漂白，改投身地方政治，三年前地方大選，他投入嘉義縣第四選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）縣議員選舉，以九千多票、近二成支持率第一高票成功當選。

地方人士議論，指蔡政宜當年選舉時，在競選總部成立時曾喊話「我過去犯錯，接受法律制裁，返鄉重新做人」，沒想到高票當選又涉入洗錢，再度面臨牢獄之災。

