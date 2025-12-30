「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億 檢起訴求刑10年

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜（圖）涉與妻子跨國洗錢逾二百億元，昨天遭檢方起訴，求處十年重刑。本報資料照片

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與大陸籍唐姓妻子經營跨國水房，四年經手金流逾二二五億元，蔡八月底準備出境，在桃園機場被警方攔捕收押至今，橋頭地檢署昨依組織犯罪、洗錢等罪起訴蔡等五人，對蔡具體求刑十年，唐女等七人發布通緝。

檢警調查，蔡政宜因職棒假球簽賭案被判三年八月刑期定讞，服刑後假釋出獄，二○二○年起經營洗錢水房，三年前他高票當選嘉義縣議員後退居幕後，水房交由妻子唐女負責。今年五月上旬，檢警在高雄市鼓山區美術館特區等多處大樓查獲洗錢水房，逮捕李姓男子，查出幕後蕭姓男子涉與蔡政宜聯絡匯款事宜，懷疑蔡涉入。

據檢警追查，蔡政宜夫妻涉指揮蕭男前往泰國收購人頭帳戶，並在境外學習機房操作與程式設定，回台後選定高雄市多處商辦、住所架設水房，由蕭男、李男招募成員，替泰國博弈網站層轉賭博金流，隱匿犯罪所得來源、去向。統計蔡政宜水房集團共經手二二五億元金流，從中抽取約百分之一水錢當收益，估計四年間至少獲利近二億元，所得用來購買高檔名牌包及豪宅。

警方五月陸續查獲集團水房，唐女疑收到風聲，在檢警找上門前與黃姓、王姓等四名水房幹部逃往越南；蔡政宜則遭檢警鎖定，八月卅一日他現身桃園機場準備出境時被由航警逮捕，檢方聲押禁見獲准。

蔡原本喊冤，稱對妻子工作內容不知情，後改口妻子經營代收付，確實會指揮旗下幹部洗錢。檢方查出蕭姓、李姓幹部被收押後曾寫信交代檢警偵辦進度，信件經他人轉交給蔡政宜，蔡起初也否認收信，後來承認，佐證與蕭、李兩人關係。

檢方批蔡政宜為顧及議員身分，由妻子代表指揮集團幹部、成員，被逮後一再推稱不知情，犯後態度難認良善，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴蔡政宜等五人，唐女等七人發布通緝，蔡名下查獲不動產、現金約一點七億元，及八十五個精品包，請法院宣告沒收。