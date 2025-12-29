台南2保母涉虐童遭羈押禁見 南院：犯罪嫌疑重大有勾串、滅證具體作為

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南麻豆某托嬰中心2名保母本月遭控涉施虐6名嬰幼兒，其中1名男嬰更出現腦部硬腦膜下出血，仍於加護病房治療，檢方訊後對2人聲押禁見獲准；受害嬰幼童家長昨聯合聲明痛批「無法想像怎麼有這麼變態的人」，案件曝光後，台南地院今說明裁定羈押禁見的理由。

台南地院指出，法官訊問鄭姓、張姓保母2人後，依2人供述及羈押聲請書所附證據資料，足認2人共同涉犯兒童及少年福利與權益保障法成年人故意對兒童傷害罪、刑法凌虐未滿7歲幼童罪，犯罪嫌疑重大；若兒童因而致重傷，並涉刑法凌虐未滿7歲幼童致重傷罪。

法院說明，依羈押聲請書所附資料顯示，法官認定2人間有勾串、滅證具體作為，且2人所述亦有所出入，足認2人均有刑事訴訟法羈押並禁止接見、通信、授受物件理由。

法官審酌，2名保母受托後，卻涉嫌持續數月從事傷害毫無抵抗能力幼童惡行，對此應嚴予追訴的重大公益及目前偵辦進度等情、與2人人身自由及防禦權受限制程度後，認有對2人羈押並禁止接見、通信、授受物件必要，本月8日裁定羈押禁見。得抗告。

該托嬰中心共收托8名嬰幼兒，受害童的家長昨舉行記者會指出，2名保母照顧的都是2歲以下嬰幼童，還不會講話，是因1名11月大的小朋友送醫後，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓惡行曝光。

另1名家長指控，光看過去1個月監視畫面，自己8月大的孩子被受虐超過20次，包括打巴掌將小孩打飛、從高處重摔、用腳踢走，「無法想像怎麼有這麼變態的人」、「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄！」

警方指出，本月5日獲報立即啟動調查、訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。陸續掌握事證後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證之虞向法院申請羈押，8日裁定羈押禁見，目前共有6名家長提告。

南市社會局表示，涉案的2名保母，其中1女是合格收托保母，另1女並非合格登記保母，合格的保母也僅回報照顧2名兒童，代表違規收托6名孩童，兒虐若調查屬實將開罰6萬元至60萬元，並廢止其居家式托育服務登記證書。

台南2保母涉虐童，家長還指控刻意營造「愛小孩」形象，還消費剴剴案，怒轟變態保母。記者謝進盛／攝影
台南2保母涉虐童，家長還指控刻意營造「愛小孩」形象，還消費剴剴案，怒轟變態保母。記者謝進盛／攝影

