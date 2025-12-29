澎檢離島深耕柔性司法 保護司：看見司法保護溫度

快訊

中央社／ 澎湖縣29日電

法務部保護司長洪信旭，今天在視察澎湖司法保護業務時表示，對澎湖地檢長期融入在地、將柔性司法深耕離島，讓人看見司法保護的溫度。

法務部保護司長洪信旭率司法保護團隊今天抵澎湖地檢署訪視，在檢察長周士榆陪同下，與澎湖縣榮譽觀護人協進會、更生保護會澎湖分會及犯罪被害人保護協會澎湖分會等座談，肯定地檢長期深耕在地、整合多元資源，持續深化三會協作網絡，協助司法保護個案穩健復歸社會。

洪信旭表示，司法保護不僅是制度執行，更是一項長期且細膩陪伴工程，須結合更生保護、被害人保護與觀護等多方力量，才能接住每個需要幫助的人；期勉團隊秉持「柔性司法、溫暖關懷」精神，讓司法保護的力量在離島持續累積與發光。

洪信旭一行人等也前往更生保護個案所經營的烘焙坊，以及犯罪被害人保護協會澎湖分會所服務的個案進行參訪，還有對柯姓收容人為澎湖水族館製作的大型造景藝術作品，都給予高度肯定。

