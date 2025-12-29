高雄男盜採美濃土石拒繳300萬 5筆祖產地遭法拍
高雄陳姓男子在美濃龜山段與吉東段土地違法盜採土石，遭裁罰新台幣300萬元。陳男未繳後，高雄行政執行分署查封其5筆名下土地，明年1月6日將進行第三拍，底價117萬9000元。
行政執行署高雄分署今天表示，陳男未事先向政府機關申請許可，於美濃區龜山段與吉東段土地擅自採取土石，違反土石採取法第3條，遭裁罰新台幣100萬元以及200萬元行政罰鍰，並限期於3個月內完成回填整復。
但因陳男未遵期繳納罰鍰，罰鍰案件移送至高雄行政執行分署強制執行，高雄分署收案後，立即查封其名下5筆繼承而來的美濃區持分土地，114年11月11日進行第一拍，底價合計183萬元，第一拍無人應買；114年12月2日進行第二拍，底價合計147萬2000元，仍無人應買；因此將於明年1月6日進行第三拍，底價合計117萬9000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言