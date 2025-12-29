高雄男盜採美濃土石拒繳300萬 5筆祖產地遭法拍

快訊

中央社／ 高雄29日電

高雄陳姓男子在美濃龜山段與吉東段土地違法盜採土石，遭裁罰新台幣300萬元。陳男未繳後，高雄行政執行分署查封其5筆名下土地，明年1月6日將進行第三拍，底價117萬9000元。

行政執行署高雄分署今天表示，陳男未事先向政府機關申請許可，於美濃區龜山段與吉東段土地擅自採取土石，違反土石採取法第3條，遭裁罰新台幣100萬元以及200萬元行政罰鍰，並限期於3個月內完成回填整復。

但因陳男未遵期繳納罰鍰，罰鍰案件移送至高雄行政執行分署強制執行，高雄分署收案後，立即查封其名下5筆繼承而來的美濃區持分土地，114年11月11日進行第一拍，底價合計183萬元，第一拍無人應買；114年12月2日進行第二拍，底價合計147萬2000元，仍無人應買；因此將於明年1月6日進行第三拍，底價合計117萬9000元。

