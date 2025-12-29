聽新聞
當街毆打網紅陳沂 男子傷害罪判刑9月
網紅陳沂2024年2月在台北市住處附近遭黃姓男子埋伏、毆打，導致耳部受傷流血，檢警偵辦，黃未到案被通緝，負責接應的周姓男子依傷害罪起訴；台北地方法院審理，今天判周有期徒刑9月。可上訴。
檢方查出，2024年2月5日凌晨3時，黃、周在陳沂台北市八德路住處周邊徘徊，2人當日從上午9時埋伏到下午4時，發現陳沂身影後，一路尾隨陳沂至長安東路後，黃當街以IPHONE手機攻擊陳沂的頭部，再以手腳進行踹打，導致陳沂頭部受鈍挫傷、雙耳受擦挫傷，黃逞凶後與周駕車逃離現場。
檢警接獲報案，先後拘提黃、周2人到案，黃辯稱，因陳沂像他的女網友而犯案，檢察官訊後分別諭令2人各以5萬元交保，偵查中黃因傳、拘無著被發布通緝，周則依共同犯傷害罪起訴。
