當街毆打網紅陳沂 男子傷害罪判刑9月

網紅陳沂2024年2月在台北市住處附近遭黃姓男子埋伏、毆打，導致耳部受傷流血，檢警偵辦，黃未到案被通緝，負責接應的周姓男子依傷害罪起訴；台北地方法院審理，今天判周有期徒刑9月。可上訴。

檢方查出，2024年2月5日凌晨3時，黃、周在陳沂台北市八德路住處周邊徘徊，2人當日從上午9時埋伏到下午4時，發現陳沂身影後，一路尾隨陳沂至長安東路後，黃當街以IPHONE手機攻擊陳沂的頭部，再以手腳進行踹打，導致陳沂頭部受鈍挫傷、雙耳受擦挫傷，黃逞凶後與周駕車逃離現場。