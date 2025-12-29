快訊

台中環局北屯清潔隊員涉貪收賄逾200萬 檢今起訴隊員、業者24人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市環保局北屯區清潔隊張姓隊員等9人，涉收取薑母鴨、鐵板燒、火鍋、檳榔攤等13家業者的賄款282萬餘元，以自家貨車對接清潔隊環保車的方式，非法替業者清運事業廢棄物，台中地檢署今偵結，依貪汙等罪，起訴涉案24人。

檢廉調查，張姓男子等9人是台中市環保局北屯區清潔隊隊員，張在環保局已任職十多年，張男在去年5月間，因非法清運廢棄物遭解雇，張男利用長期在清潔隊的影響力，勾結清潔隊賴姓男子等多名環保車司機，在2021年至2024年8月間，向經營鐵板燒、火鍋、薑母鴨的黃姓業者等13人，收取282萬1100元的賄款，張男再朋分給清潔隊隊員。

張男的犯罪手法是與13家業者談好金額後，由張派人駕駛小貨車，前往業者經營處所，收取一般廢棄物，再由張男檢視當天北屯區隊輪值排班情形，再由清潔隊員或自行聘用的張姓員工，駕駛載運事業廢棄物的貨車，開往大台中環保市場、中科活力羽球館，或與業者約好的地點，與清潔隊員駕駛的環保車輛對接，以此方式非法清運廢棄物。

此案由台中地檢署黃鈺雯，指揮中檢重案支援中心檢察事務官、廉政署中調組、航調處、保四總隊等單位，今年9月4日、10月31日持搜索票到北屯區清潔隊、被告住處、辦公處所等60處搜索，查扣相關證物，先後向台中地院聲押禁見張姓男子等3人獲准。

台中地檢署今偵結，認定張男等24人分涉公務員對於違背職務行為收受賄賂、非公務員對

於公務員關於違背職務之行為交付賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，偵結起訴。

檢方痛斥，張男行為濫用公有清運資源，使本應由業者負擔之清除費用轉嫁由國家支出，致全民納稅金錢成為渠等不法利益，所舉可謂為「慷全民之慨」，令所有納稅人均成為渠等貪污犯行之被害人，破壞清運管理制度及公平競爭秩序，惡性非謂不重大，但考量張男犯後終能坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

台中地檢署偵辦北屯區清潔隊貪汙案，今偵結起訴涉案24人。圖／本報資料照
台中地檢署偵辦北屯區清潔隊貪汙案，今偵結起訴涉案24人。圖／本報資料照

