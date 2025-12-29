臺安醫院前院長被控詐勞工特殊體檢補助款 4人遭起訴

臺安醫院前院長黃暉庭等人2021年間，被控外包勞工體檢特殊檢查項目給僅有勞工一般體格及健康檢查認可的臺安診所，涉詐領補助款122萬元。台北地檢署今偵結，依詐欺等罪嫌起訴黃暉庭、時任營運中心主任孟令妤等4人。

「辦理勞工體格與健康檢查醫療機構認可及管理辦法」中所指的醫療機構須經中央主管機關會商中央衛生福利主管機關認可，其中辦理勞工特殊體格及健康檢查的醫療機構也有明定相關申請條件。

檢方追查，黃暉庭涉指示時任營運中心主任孟令妤外包「巡迴體檢」、「到院體檢」等業務給可辦理一般勞工體檢但尚未經認可承辦特殊體檢項目的診所，並用臺安醫院名義在「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺HCD」，詐領勞工保險預防職業病健康檢查費用122萬元。