職棒假球首腦雨刷涉洗錢225億 當年「黑象事件」險搞垮職棒

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉嫌經營洗錢水房，經手金流高達225億元新台幣，今被橋頭地檢署起訴；「雨刷」兩字台灣棒球迷並不陌生，2009年中職爆發俗稱「黑象事件」的假球案，蔡政宜即名列主謀，當時前球星陳致遠、張誌家都涉入被判刑確定，「雨刷」則判3年8月定讞。

「黑象事件」爆發後，共有「雨刷」蔡政宜、前台南縣議會議長吳健保為首的兩大假球集團；他們於2006年起，涉嫌聯合或個別以重金、美色誘惑或暴力威脅等方式，操控當時的職棒兄弟象、中信鯨及La New熊隊部分球員打放水球。

當時檢方偵辦時，蔡政宜認罪並咬出放水球員，當時涉入球星包含兄弟象看板球星陳致遠、La new熊名投張誌家等人，涉賭球星橫跨兄弟象、中信鯨、La new熊3隊，涉入球員超過20人，甚至連兄弟象日籍總教練中込伸都參與其中，為中職涉入球員最多的假球案件。

「黑象事件」經板橋地檢署偵辦後，部分球星因認罪獲緩起訴，陳致遠一審判刑1年，二審減為6個月，一壘手蔡豐安判刑1年，減為6個月，張誌家判刑4個月，均可易科罰金，全案定讞。

至於名列假球案首腦之一的蔡政宜，則被依詐欺取財等罪嫌，合併判刑3年8月，均得易科罰金，每日僅以900元計算；吳健保詐欺部分判刑2年3月、得易科罰金，恐嚇部分判刑3年2月，必須坐牢。蔡、吳兩人都曾因假球案入監，後獲假釋出獄，吳已於去年病逝。

橋頭地檢署指出，蔡政宜因假球案入監服刑出獄後，2020年起經營洗錢水房，為泰國境外博弈網站辦理賭資匯兌，2022年他高票當選嘉義縣海線縣議員後，轉居幕後，水房由其中國大陸籍妻子唐女負責指揮，直至被查獲為止，水房共經手225億元金流，收取佣金約近2億元。

檢方考量蔡曾涉入假球案，再犯洗錢等罪，今起訴並具體求刑10年，蔡政宜9月初因洗錢被收押迄今，預計明天移審橋頭地院後，由法官裁定是否接押。

雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包及大筆現金。讀者提供
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包及大筆現金。讀者提供
曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，昨天因涉嫌洗錢案，52歲生日在桃園國際機場準備出境飛往越南時，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。圖／聯合報資料照片
曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，昨天因涉嫌洗錢案，52歲生日在桃園國際機場準備出境飛往越南時，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。圖／聯合報資料照片
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 ，高雄檢警查扣蔡男所有的賓士車。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 ，高雄檢警查扣蔡男所有的賓士車。記者石秀華／攝影

