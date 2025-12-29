職棒假球首腦雨刷涉洗錢225億 當年「黑象事件」險搞垮職棒
嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉嫌經營洗錢水房，經手金流高達225億元新台幣，今被橋頭地檢署起訴；「雨刷」兩字台灣棒球迷並不陌生，2009年中職爆發俗稱「黑象事件」的假球案，蔡政宜即名列主謀，當時前球星陳致遠、張誌家都涉入被判刑確定，「雨刷」則判3年8月定讞。
「黑象事件」爆發後，共有「雨刷」蔡政宜、前台南縣議會議長吳健保為首的兩大假球集團；他們於2006年起，涉嫌聯合或個別以重金、美色誘惑或暴力威脅等方式，操控當時的職棒兄弟象、中信鯨及La New熊隊部分球員打放水球。
當時檢方偵辦時，蔡政宜認罪並咬出放水球員，當時涉入球星包含兄弟象看板球星陳致遠、La new熊名投張誌家等人，涉賭球星橫跨兄弟象、中信鯨、La new熊3隊，涉入球員超過20人，甚至連兄弟象日籍總教練中込伸都參與其中，為中職涉入球員最多的假球案件。
「黑象事件」經板橋地檢署偵辦後，部分球星因認罪獲緩起訴，陳致遠一審判刑1年，二審減為6個月，一壘手蔡豐安判刑1年，減為6個月，張誌家判刑4個月，均可易科罰金，全案定讞。
至於名列假球案首腦之一的蔡政宜，則被依詐欺取財等罪嫌，合併判刑3年8月，均得易科罰金，每日僅以900元計算；吳健保詐欺部分判刑2年3月、得易科罰金，恐嚇部分判刑3年2月，必須坐牢。蔡、吳兩人都曾因假球案入監，後獲假釋出獄，吳已於去年病逝。
橋頭地檢署指出，蔡政宜因假球案入監服刑出獄後，2020年起經營洗錢水房，為泰國境外博弈網站辦理賭資匯兌，2022年他高票當選嘉義縣海線縣議員後，轉居幕後，水房由其中國大陸籍妻子唐女負責指揮，直至被查獲為止，水房共經手225億元金流，收取佣金約近2億元。
檢方考量蔡曾涉入假球案，再犯洗錢等罪，今起訴並具體求刑10年，蔡政宜9月初因洗錢被收押迄今，預計明天移審橋頭地院後，由法官裁定是否接押。
