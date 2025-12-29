北檢認證！曹興誠與陸女影像非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

名嘴謝寒冰稱日前提出影像質疑聯電創辦人曹興誠與中國大陸女子過從甚密，謝被控涉散布不實影像、違反選罷法。台北地檢署今偵結，認定相關影像除1張無法辨識，其餘沒有發現深偽，謝的評論內容為可受公評事項，尚屬合理評論範疇，給予不起訴處分。

檢方將謝寒冰公布的影像送刑事警察局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，難認相關影像為他人以電腦合成或其他科技方法所製作，也難認謝有何散布謠言及深度偽造影像情事。

檢方指出，曹興誠是立委徐巧芯罷免案的領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障的重大權利，亦為民主政治基石，發起罷免的理由及目的自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關。