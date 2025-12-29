快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢認證！曹興誠與陸女影像非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

名嘴謝寒冰稱日前提出影像質疑聯電創辦人曹興誠與中國大陸女子過從甚密，謝被控涉散布不實影像、違反選罷法。台北地檢署今偵結，認定相關影像除1張無法辨識，其餘沒有發現深偽，謝的評論內容為可受公評事項，尚屬合理評論範疇，給予不起訴處分。

檢方將謝寒冰公布的影像送刑事警察局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，難認相關影像為他人以電腦合成或其他科技方法所製作，也難認謝有何散布謠言及深度偽造影像情事。

檢方指出，曹興誠是立委徐巧芯罷免案的領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障的重大權利，亦為民主政治基石，發起罷免的理由及目的自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關。

檢方認定，謝寒冰提出影像質疑曹興誠與中國大陸女子過從甚密，且擔任罷免案領銜人，動機可議等情，尚屬合理評論範疇，合於個人資料保護法規範，給予謝不起訴處分。

聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
聯電創辦人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

罷免 曹興誠 名嘴

延伸閱讀

曹興誠控散播性影像、違反選罷法 謝寒冰獲不起訴

【重磅快評】曹興誠眼中的叛徒 游盈隆能重振中選會？

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

徐巧芯爆 官兵學無人機得自掏腰包 國防部承諾改善

相關新聞

北檢認證！曹興誠與陸女影像非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

名嘴謝寒冰稱日前提出影像質疑聯電創辦人曹興誠與中國大陸女子過從甚密，謝被控涉散布不實影像、違反選罷法。台北地檢署今偵結，...

雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與中國大陸籍妻子唐女指揮跨國洗錢，4年經手金流達225億元新台幣，...

新北前議員陳科名收賄才判入獄7年半 他關說建照再判關10年8月定讞

新北市前議員陳科名收受回扣、賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照，一、二審依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等6罪...

職棒假球首腦雨刷涉洗錢225億 當年「黑象事件」險搞垮職棒

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉嫌經營洗錢水房，經手金流高達225億元新台幣，今被橋頭地檢署起訴；「雨刷」兩字台灣棒球迷並不陌...

虛幣替詐騙、博弈集團匯61.7億 新北檢起訴父子檔洗錢集團共14人

男子邹德鈞自2023年5月起至今年9月1日止，以愛克、艾斯恩2公司名義成立水房據點，找來父親邹毅強及呂士宏、董浩政等人作...

開門讓愛犬外出便溺致騎士摔車 他竟稱：是機車自摔嚇到狗

蔡姓男子長期打開家中大門，讓寵物犬自行外出便溺後再返家，未在旁注意，導致江姓男子載乘客經過，驚見小狗衝出而摔車負傷；台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。