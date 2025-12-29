雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包
曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與中國大陸籍妻子唐女指揮跨國洗錢，4年經手金流達225億元新台幣，今遭橋頭地檢署提起公訴；唐女已於今年5月警方破獲機房時聞訊潛逃越南，檢警在高市億元豪宅內搜出85個精品名牌包，令警方咋舌。
今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜為該洗錢集團幕後金主。
蔡政宜的妻子唐女涉嫌替丈夫操盤洗錢的水房，經常往來越南、泰國等東南亞國家，透過招募成員及外籍人士的人頭帳戶，以境外帳戶層層轉帳洗錢，唐女在5月機房被檢警抄獲時，已早一步潛逃出國至越南。
檢警8月31日在桃園機場逮獲準備搭機出國的蔡政宜，前往蔡位於高市三民區透天豪宅及大樓內搜索，其中在億元豪宅專用衣帽間起獲包括愛馬仕、香奈兒愛馬仕、香奈兒、DIOR、LV、GUCCI、Goyard等各式名牌精品包85個，以及勞力士綠水鬼、天行者等名表；另查扣價值200餘萬元的賓士及其名下4筆土地不動產及現金價值共1億7441萬。
警方查扣的名牌精品包，其中一款法國精品品牌愛馬仕的Kelly Doll，包身被設計成一個娃娃的臉，旋鈕扣環變成鼻子，是2022年推出的最新一代 Kelly Doll Picto，光是二手拍賣市場的價格遠高於定價，通常成交價落在約台幣150萬至 250萬元。
