聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與中國大陸籍妻子唐女指揮跨國洗錢，4年經手金流達225億元新台幣，今遭橋頭地檢署提起公訴；唐女已於今年5月警方破獲機房時聞訊潛逃越南，檢警在高市億元豪宅內搜出85個精品名牌包，令警方咋舌。

今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜為該洗錢集團幕後金主。

蔡政宜的妻子唐女涉嫌替丈夫操盤洗錢的水房，經常往來越南、泰國等東南亞國家，透過招募成員及外籍人士的人頭帳戶，以境外帳戶層層轉帳洗錢，唐女在5月機房被檢警抄獲時，已早一步潛逃出國至越南。

檢警8月31日在桃園機場逮獲準備搭機出國的蔡政宜，前往蔡位於高市三民區透天豪宅及大樓內搜索，其中在億元豪宅專用衣帽間起獲包括愛馬仕、香奈兒愛馬仕、香奈兒、DIOR、LV、GUCCI、Goyard等各式名牌精品包85個，以及勞力士綠水鬼、天行者等名表；另查扣價值200餘萬元的賓士及其名下4筆土地不動產及現金價值共1億7441萬。

警方查扣的名牌精品包，其中一款法國精品品牌愛馬仕的Kelly Doll，包身被設計成一個娃娃的臉，旋鈕扣環變成鼻子，是2022年推出的最新一代 Kelly Doll Picto，光是二手拍賣市場的價格遠高於定價，通常成交價落在約台幣150萬至 250萬元。

雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 ，高雄檢警查扣蔡男所有的賓士車。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 ，高雄檢警查扣蔡男所有的賓士車。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣外籍人士的人頭存摺。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣外籍人士的人頭存摺。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為香奈兒精品包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為香奈兒精品包。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為其中一款法國精品品牌愛馬仕的Kelly Doll包。記者石秀華／攝影。
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為其中一款法國精品品牌愛馬仕的Kelly Doll包。記者石秀華／攝影。

愛馬仕 洗錢 越南 妻子 外籍人士 簽賭

