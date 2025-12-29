虛幣替詐騙、博弈集團匯61.7億 新北檢起訴父子檔洗錢集團共14人

男子邹德鈞自2023年5月起至今年9月1日止，以愛克、艾斯恩2公司名義成立水房據點，找來父親邹毅強及呂士宏、董浩政等人作為金主，周宇宏、鄧舜平負責指揮、調派車手，與陳冠豪、謝承杰、鄭皓中所屬的詐欺、博弈集團合作，利用虛擬貨幣將61.73億洗錢至境外。新北地檢署依加重詐欺、洗錢防制法及組織條例等罪起訴邹男等共14人。

檢察官認為，邹男等人成立組織洗錢，金額龐大對金融秩序危害甚深，為此建請法院對邹德鈞求刑10年，併科1億元罰金；周宇宏、鄧舜平求刑8年，併科8000萬元罰金；邹毅強、呂士宏、董浩政求刑5年，併科5000萬元罰金，各車手則求刑3年6月至4年不等徒刑。

全案由新北檢企業犯罪專組檢察官陳儀芳，指揮刑事局、新北市刑警大隊偵辦，查出邹男等人成立洗錢集團後，與陳男、謝男、鄭男所屬的詐欺集團及不明博弈集團合作，利用買賣虛擬貨幣名義從事跨境洗錢。