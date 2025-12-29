開門讓愛犬外出便溺致騎士摔車 他竟稱：是機車自摔嚇到狗

蔡姓男子長期打開家中大門，讓寵物犬自行外出便溺後再返家，未在旁注意，導致江姓男子載乘客經過，驚見小狗衝出而摔車負傷；台南地院審理時，蔡還否認犯行，辯稱是機車自摔後，小狗受到驚嚇趕快回家，江摔車受傷與小狗無關，法院依過失傷害罪判處拘役40天。

判決書指出，從事室內設計工作的蔡姓男子飼養黑黃色寵物犬，明知自己的小狗有到住家外巷道便溺習慣，原本應注意將犬隻放出屋外時，其行動路線可能影響馬路上車輛往來，危害駕駛人生命、身體安全；去年3月21日晚間7時許，蔡仍將小狗放出，外出便溺。

蔡沒有由自己或委託他人陪同小狗外出，小狗便溺後，準備返家時，此時江姓男子騎乘機車載著印度尼西亞籍勞工阿飛經過，突然看見犬隻在其右前方馬路上；江閃避不及，緊急煞車致失控摔倒，江受有頭部外傷併顏面擦挫傷、四肢多處擦挫傷等，阿飛受有左下肢擦挫傷。

案經江跟阿飛報警提告，蔡姓男子在警方詢問時說「因為我家狗狗衝出去要跑回來時，導致他發生交通事故，他應該是看到我家狗狗才自摔」；偵訊時卻矢口否認過失傷害犯行，辯稱他放小狗自行出去上廁所，小狗是被車禍嚇到才跑過來要回家，是江自己先摔倒，跟小狗無關。

檢方不採信，將蔡依過失傷害罪提起公訴，法院審理時，江證稱看到狗從右前方往他的方向靠，阿飛坐在後座看到狗喊「狗狗狗狗狗」，他為了閃避才摔車；阿飛則證稱，當時是犬隻衝出來到路面，機車就摔倒。

蔡姓男子的翁姓鄰居出庭證稱，案發時他在一樓整理垃圾，看到車子摔倒，有人跌倒，然後狗往蔡的家裡跑過去；他有聽到「吱」的煞車聲，以前有看過蔡的狗，看到時也沒有被束縛，車禍與看到狗跑過去差不多同時發生；法院再勘驗監視器錄影畫面，認定相關證詞均相符。

法院指出，蔡姓男子辯稱，阿飛在偵查中稱犬隻撞到機車，江姓男子審理證稱犬隻從他的住處衝出來，朝江方向靠近，二人陳述不符，是捏造事實；然而考量車禍事故突然發生，二人自摔後應處於驚慌狀態，就此部分記憶錯誤，並不悖於常情，難認是故意誣陷。

法院認定，由江與阿飛的指訴，並有翁姓鄰居的證詞，及現場監視器畫面勘驗報告，可證並非虛假，尚不得僅以部分證述瑕疵，否定其等全部證述可信性；且臺南市車輛行車事故鑑定會鑑定也指出，江騎車煞車失控摔倒，為肇事原因，蔡疏縱犬隻在道路上奔走，妨害交通，同為肇事原因。