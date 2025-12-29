快訊

就怕行動電源自燃爆炸！鋰電池回收前要做什麼事？QA詳解4問題更放心

北檢認證！曹興誠與陸女親密照非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

新北前議員陳科名收賄才判入獄7年半 他關說建照再判關10年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市前議員陳科名收受回扣、賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照，一、二審依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益等6罪判10年8月徒刑，並認定不法所得1307萬元，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

此外，陳科名8年前收受許姓業者20萬元賄款，向拆除大隊施壓緩拆違建廠房，最高法院去年3月判他7年6月徒刑，褫奪公權3年定讞，陳去年4月已入監服刑。

陳科名在新北市升格前就擔任台北縣議員，升格後也連任3屆新北市議員，且擔任過第三審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項。

檢調調查，有建商希望能盡快推出建案銷售，找上陳科名幫忙關說，且明知陳所投資的工程行報價高於行情，仍將建案的土方清運、門窗安裝交給工程行承接，作為交換條件。陳利用市議員權勢對新北市核發建照的承辦人員施壓，要求他們優先處理特定建商的建照審核案。

新北地方法院一審審理時，陳科名聲稱不清楚委員會職責。陳辯稱有以老婆名字和匿名方式投資土方公司，錢是投資工程行的紅利和介紹工程的「業務獎金」，但對於建商直接交付現金一事交代不清，加上工程行老闆認罪，說法未被採信。

一審認為陳科名口中的「獎金」並非單純佣金，而是他向新北市政府施壓催辦建照後的報酬，屬不正利益，審酌他身為新北市議員，受人民選票託付，卻不知廉潔，違背選民託付及社會期待，更傷害議會及政府機關的公益形象，犯後也未見悔悟，判他10年8月刑。

陳科名上訴，台灣高等法院二審認為一審判決沒有違誤，判決上訴駁回；案件上訴，最高法院認為判決認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

新北市議員陳科名收受回扣、賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照，被依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益罪6罪判10年8月徒刑定讞。。圖／聯合報系資料照片
新北市議員陳科名收受回扣、賄賂，替多家建商向新北市政府施壓催辦建照，被依貪汙治罪條例不違背職務收受不正利益罪6罪判10年8月徒刑定讞。。圖／聯合報系資料照片

陳科名 議員 新北 權勢 關說 賄款 貪汙

