張大春罵已故名嘴罰3000元逆轉無罪 獲刑事補償6000元
作家張大春10年前因民進黨前主席林義雄禁食風波，在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」依公然侮辱罪判罰金3000元確定，張提非常上訴獲判無罪，提訴訟要求國家賠償6000元，台北地方法院裁定准予返還他6000元。
裁定指出，張大春的公然侮辱案一審無罪、二審改判有罪確定，非常上訴後再改判無罪，法律規定，罰金及易科罰金執行的補償，應依已繳罰金1點5倍至2倍返還，張於無罪判決確定前已受3000元罰金執行，經張開庭陳述意見，認以2倍金額補償為適當。
張大春日前委任律師李念祖、李劍非出庭，張在庭後表示，當初官司在打的時候，就認為自己會無罪，現在「不想讓中華民國欠我錢」，所以提刑事補償訴訟，與金錢多少無關。
憲法法庭對公然侮辱罪作成判決後，張大春聲請非常上訴，由檢察總長提出，處罰金3000元的確定判決遭最高法院撤銷、發回，台灣高等法院更一審今年7月改判張無罪確定，引發刑事補償訴訟。
張大春與劉駿耀「舌戰」緣於2014年4月29日劉在電台節目中質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」、「以前可能還吃得飽，現在沒有飯吃，所以乾脆絕食？」，張聽到後，在臉書上貼文指責劉「下流」等，劉提告，檢方將張大春起訴。
一審認為，張是對可受公評的事評論，雖然內容使人不快，但未逾越合理表達意見範圍，判張無罪，劉上訴二審；二審認為，言論自由並非任何情境都受到絕對保護，張的行為構成公然侮辱罪，將張改判罰金3000元確定。
更一審認為，張大春的批評未就種族、性別、性傾向等結構性弱勢者身分以歧視性觀點、用語予以羞辱，依憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，難認張於臉書登載的內容犯公然侮辱罪，判張無罪確定。
