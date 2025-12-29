張大春罵已故名嘴罰3000元逆轉無罪 獲刑事補償6000元

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

作家張大春10年前因民進黨前主席林義雄禁食風波，在臉書批評已故名嘴劉駿耀「下流、可恥、腦子裝屎」依公然侮辱罪判罰金3000元確定，張提非常上訴獲判無罪，提訴訟要求國家賠償6000元，台北地方法院裁定准予返還他6000元。

裁定指出，張大春的公然侮辱案一審無罪、二審改判有罪確定，非常上訴後再改判無罪，法律規定，罰金及易科罰金執行的補償，應依已繳罰金1點5倍至2倍返還，張於無罪判決確定前已受3000元罰金執行，經張開庭陳述意見，認以2倍金額補償為適當。

張大春日前委任律師李念祖、李劍非出庭，張在庭後表示，當初官司在打的時候，就認為自己會無罪，現在「不想讓中華民國欠我錢」，所以提刑事補償訴訟，與金錢多少無關。

憲法法庭對公然侮辱罪作成判決後，張大春聲請非常上訴，由檢察總長提出，處罰金3000元的確定判決遭最高法院撤銷、發回，台灣高等法院更一審今年7月改判張無罪確定，引發刑事補償訴訟。

張大春與劉駿耀「舌戰」緣於2014年4月29日劉在電台節目中質疑林義雄「為何在李扁時代都不敢絕食？」、「以前可能還吃得飽，現在沒有飯吃，所以乾脆絕食？」，張聽到後，在臉書上貼文指責劉「下流」等，劉提告，檢方將張大春起訴。

一審認為，張是對可受公評的事評論，雖然內容使人不快，但未逾越合理表達意見範圍，判張無罪，劉上訴二審；二審認為，言論自由並非任何情境都受到絕對保護，張的行為構成公然侮辱罪，將張改判罰金3000元確定。

更一審認為，張大春的批評未就種族、性別、性傾向等結構性弱勢者身分以歧視性觀點、用語予以羞辱，依憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，難認張於臉書登載的內容犯公然侮辱罪，判張無罪確定。

作家張大春。記者王聖藜/攝影
作家張大春。記者王聖藜/攝影

張大春 公然侮辱 憲法法庭 林義雄

曾因職棒簽賭案入獄…嘉議員「雨刷」再涉洗錢225億 被起訴求刑10年

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與中國大陸籍妻子唐女指揮跨國洗錢，4年經手金流達225億元新台幣，...

「天邊孝子」哥控弟占遺產 法官肯定照護失智母判無罪

當失智浪潮撕裂親情，獨自承擔孝親責任的照護者，竟成被告？一名弟弟為支應失智的母親開銷動用存款，卻遭到長期在國外工作的「天邊孝子」哥哥發動刑事訴訟，控訴侵占遺產涉嫌偽造文書罪嫌。面對僵化法條，法院如何審視這場挑戰司法對長照勞動認知？一紙判決，將如何重新定義照護者的法律防線？判決結果，也讓社會再度看見「主要照顧者」在家庭中的艱難處境。

士林分署2026年首場拍賣有車有房 行政執行署籲踴躍競標

行政執行署士林分署今預告其2026年首場拍賣會將於1月6日下午3時登場，拍賣標的包含學區捷運宅、 各類土地、汽車、股票及...

他與妻訴訟離婚…在兒書包裝追蹤器違反保護令 法官因此理由輕判

林姓男子收到保護令，並和妻子訴訟離婚中。他在兒子的書包、外套及鞋子，黏貼AppleAirTag追蹤器違反保護令。法官審酌...

台中精誠商圈計程車路口轉角暫停突左轉 騎士超速撞上身亡

台中市葉姓男子是計程車司機，去年初開車行經精誠商圈時，葉將車暫停在路口轉角處，隨後突然向左轉，同行向林姓機車騎士閃避不及...

