士林分署2026年首場拍賣有車有房 行政執行署籲踴躍競標
行政執行署士林分署今預告其2026年首場拍賣會將於1月6日下午3時登場，拍賣標的包含學區捷運宅、 各類土地、汽車、股票及服飾等，豐富多元，呼籲民眾踴躍參與。
士林分署表示，此次不動產拍賣標的種類多樣，底價總值逾2.8億元。其中，位於新北市汐止區白雲段250地號土地，鄰近水源路二段72巷28弄道路旁，土地使用分區及使用地類別為鄉村區乙種建築用地，總面積約697.66坪，底價7680萬元，為本次拍賣底價最高標者，具備高度投資潛力。
位於台北市北投區溫泉路的三層樓透天厝，總坪數約116.45坪（含各樓層及頂樓加蓋增建部分約54.53坪），本次為第3次拍賣，底價5568萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中及北投公園，交通便利、生活機能完善，極具居住與投資價值。
此外，還有位於三芝、汐止、淡水、內湖、南港、士林及北投等多達40餘筆土地，涵蓋農業區、陽明山國家公園一般管制區、保護區、住宅區及山坡地保育區等多元類型。
動產拍賣標的則有2012年出廠的納智捷（排氣量為2,198c.c.）汽車、詠嘉科技公司股票、女性服飾等物。
士林分署提醒，不動產採通訊與現場投標，動產則採現場喊價競標或變賣。動產競標者須攜身分證件至現場登記領取號碼牌，方可參與競標。不動產通訊投標者應至士林分署網站下載相關文件，填妥後於開標前1日以雙掛號寄送至台北市內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言