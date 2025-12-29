士林分署2026年首場拍賣有車有房 行政執行署籲踴躍競標

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

行政執行署士林分署今預告其2026年首場拍賣會將於1月6日下午3時登場，拍賣標的包含學區捷運宅、 各類土地、汽車、股票及服飾等，豐富多元，呼籲民眾踴躍參與。

士林分署表示，此次不動產拍賣標的種類多樣，底價總值逾2.8億元。其中，位於新北市汐止區白雲段250地號土地，鄰近水源路二段72巷28弄道路旁，土地使用分區及使用地類別為鄉村區乙種建築用地，總面積約697.66坪，底價7680萬元，為本次拍賣底價最高標者，具備高度投資潛力。

位於台北市北投區溫泉路的三層樓透天厝，總坪數約116.45坪（含各樓層及頂樓加蓋增建部分約54.53坪），本次為第3次拍賣，底價5568萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中及北投公園，交通便利、生活機能完善，極具居住與投資價值。

此外，還有位於三芝、汐止、淡水、內湖、南港、士林及北投等多達40餘筆土地，涵蓋農業區、陽明山國家公園一般管制區、保護區、住宅區及山坡地保育區等多元類型。

動產拍賣標的則有2012年出廠的納智捷（排氣量為2,198c.c.）汽車、詠嘉科技公司股票、女性服飾等物。

士林分署提醒，不動產採通訊與現場投標，動產則採現場喊價競標或變賣。動產競標者須攜身分證件至現場登記領取號碼牌，方可參與競標。不動產通訊投標者應至士林分署網站下載相關文件，填妥後於開標前1日以雙掛號寄送至台北市內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。

士林分署拍賣2012年納智捷汽車。圖／行政執行署提供
士林分署拍賣新北市汐止區白雲段250地號土地，底價為7680萬元。圖／行政執行署提供
士林分署拍賣台北市北投區三層樓透天厝。圖／行政執行署提供
