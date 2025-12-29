快訊

曾因職棒簽賭案入獄…嘉議員「雨刷」再涉洗錢225億 被起訴求刑10年

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與中國大陸籍妻子唐女指揮跨國洗錢，4年經手金流達225億元新台幣，今年8月31日，蔡政宜計畫出境前被逮，歷經近4個月羈押，橋檢今偵結，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴蔡政宜等5人，另7人發布通緝，蔡並具體求刑10年。

檢警查出，蔡政宜因職棒假球簽賭案，被台灣高等法院判3年8月刑期，出獄後自2020年開始經營洗錢水房，2022年他高票當選嘉義縣海線縣議員，但他擔心若被檢警查獲參與洗錢，議員身分恐受影響且無法再參政漂白，便轉為幕後操盤，水房則由其妻唐女（逃往越南通緝中）負責指揮。

蔡政宜先在南部等縣市架設水房，並跨國在馬來西亞、越南等地成立據點，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統的「自動化腳本」，處理賭客出金、入金、層轉賭資等賭博金流，以掩飾賭博網站不法犯罪所得來源、去向。

檢警查出，蔡政宜自2020年開始為賭博網站洗錢開始，經手金流高達225億元新台幣，並從中抽取近2億元水錢，全用來購買高雄知名高檔豪宅、精品包、名表等物。

今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜為該洗錢集團幕後金主。

因蔡政宜擔心檢警找上門，8月31日便準備自桃園機場搭機出國，不過檢警早一步掌握他行蹤，在機場由航空警察局攔捕，隨後聲押禁見獲准，但其妻唐女早一步出國，至今尚未到案。

檢警偵辦時，共在蔡政宜億元豪宅內、住處查獲馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名表1支，其名下不動產及現金價值1億7441萬。

檢方痛斥蔡政宜為顧及議員身分，由妻子代表指揮集團幹部、成員，被逮後一再推稱對洗錢集團全不知情，犯後態度難認良善，考量他曾犯職棒簽賭案被判刑定讞，今依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴蔡政宜等5人，另妻子唐女等7人發布通緝，蔡並具體求刑10年。

檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包。讀者提供
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包。讀者提供
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包。讀者提供
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包。讀者提供
檢警5月間查洗錢集團，追出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜捲入跨國洗錢案。記者林保光／翻攝
檢警5月間查洗錢集團，追出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜捲入跨國洗錢案。記者林保光／翻攝
曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，昨天因涉嫌洗錢案，52歲生日在桃園國際機場準備出境飛往越南時，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。圖／聯合報資料照片
曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，昨天因涉嫌洗錢案，52歲生日在桃園國際機場準備出境飛往越南時，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。圖／聯合報資料照片
檢警5月間查洗錢集團，追出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜捲入跨國洗錢案。記者林保光／翻攝
檢警5月間查洗錢集團，追出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜捲入跨國洗錢案。記者林保光／翻攝
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包及大筆現金。讀者提供
檢警在雨刷蔡政宜住所搜出的名牌包及大筆現金。讀者提供

