他與妻訴訟離婚…在兒書包裝追蹤器違反保護令 法官因此理由輕判

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子收到保護令，並和妻子訴訟離婚中。他在兒子的書包、外套及鞋子，黏貼AppleAirTag追蹤器違反保護令。法官審酌他基於父愛觸法，若重判無法解決家庭問題，另可能在兒子心中種下不安因子，輕判拘役40天。

判決指出，林男和劉女結婚，養育1名尚未成年的兒子。基隆地方法院2023年9月7日核發暫時保護令，裁定林男不得對劉女及兒子，實施身體、精神或經濟騷擾、控制、脅迫，或其他不法侵害行為，且不得直接或間接騷擾、接觸及跟蹤等行為。

林男2024年1月18日擅自將具GPS衛星定位功能的AppleAirTag追蹤器2個，分別黏貼在兒子的書包和外套上，藉以查知劉女和兒子的地點及停留時間等數據，並透過裝設在自己手機內的應用程式查詢。

劉女察覺後，同年1月24日報案，警方查扣2個追蹤器，並通知林男到案說明。林男接受警詢後，同年1月31日又擅自將1個追蹤器，黏貼在兒子的運動鞋。劉女隔天發覺後又報案，警方又查扣這個追蹤器1個。警方將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵訊後，起訴林男涉嫌違反家庭暴力防治法。

基隆地院法官審理後指出，林男在警詢、檢方偵訊及法官審理時都自白犯罪，並與劉女指述情節大至相符，並有保護令、追蹤器及被裝追蹤器的書包、外套及鞋子照片等事證，認定林男觸法。

法官說，林男行為同時侵犯劉女和兒子權利，從重依犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、家庭暴力防治法第61條第1款成年人故意對兒童犯違反保護令罪處刑。2罪犯意各別，應分論併罰。

法官考量林男與劉女正進行離婚訴訟，都爭取兒子監護權，兒子陳述並未排斥由爸爸照顧。林男憂慮劉女帶走兒子後父子疏離，不顧保護令執意裝置追蹤器，尚非不可原諒。本案爭執點在兒子的監護權，解決之道在林女和劉女開始協商。

法官認為，林男和及劉女均深愛兒子，但本案審理過程，兩人應感受得兒子在父母為離異，產生高度衝突氣氛下會產生困擾、不安、不堪負荷、麻木、挫折、寂寞、不安、小心翼翼、哭泣等反應，身心甚到可能在無止境的紛爭中陪葬。

法官審酌林男基於父愛觸法，縱使重判，也無法解決其家庭問題，甚至可能在兒子心中種下不安因子，加上衡酌林男坦承犯行，雙方無法和解，裁判離婚上訴中等情狀，應執行拘役40日，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

林姓男子收到保護令，並和妻子訴訟離婚中。他在兒子的書包等物品黏貼追蹤器違反保護令。法官審酌他基於父愛觸法，重判無法解決家庭問題，另可能在兒子心中種下不安因子，輕判拘役40天。報系資料照
