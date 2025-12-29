台中精誠商圈計程車路口轉角暫停突左轉 騎士超速撞上身亡

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子是計程車司機，去年初開車行經精誠商圈時，葉將車暫停在路口轉角處，隨後突然向左轉，同行向林姓機車騎士閃避不及撞上，送醫不治，根據車禍鑑定報告，葉轉彎車未讓直行車是肇事主因，林超速是次因，二審近日審結，依過失致死罪，判葉10月徒刑。

檢警調查，葉姓男子在去年1月14日凌晨2時許，駕駛計程車沿台中市西區精誠路由南往北方向行駛，行經西區精誠路、大業路口時，本應注意轉彎車應禮讓直行車先行，且依當時情形，無不能注意的情事，疏於注意，貿然左轉往大業路方向行駛。

當時與葉男同行向林姓機車騎士，見狀閃避不及撞上，經送醫急救後，仍因頭部外傷、肢體多處擦挫傷、胸腔及腹腔出血、創傷性休克併心肺休止等傷害不治死亡。

根據行車事故鑑定報告，葉男開計程車，行至設有行車管制號誌交岔路口，轉角處暫停後路口遠端處，起駛左轉彎，未讓左側直行車先行，為肇事主因；林姓男子騎機車超速，致遇狀況煞閃不及，為肇事次因。

檢方偵結依過失致死罪起訴，台中地院審理時，葉男坦認犯行，但因和解金談不攏，未與死者家屬達成和解，死者家屬出庭時，還請求院方「加重量刑」。

一審審酌相關情狀後，判葉男10月徒刑，葉男不服上訴台中高分院，法官認定，葉男在二審審理期間，仍未與被害人家屬達成和解。

另外一審量刑時，已充分審酌刑法第57條各款，予以綜合考量，既未逾越法律所規定的範圍，也無濫用量刑權限，或其他輕重相差懸殊等量刑有所失出或失入的違法或失當之處，難謂原判決量刑有何不當，應予維持，駁回檢方與葉男上訴，維持原判，仍可上訴。

台中市葉姓計程車司機去年初開車行經精誠商圈時，與機車騎士碰撞，騎士身亡，二審判葉10月徒刑。記者陳宏睿／翻攝

