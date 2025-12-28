替代役男近10天未到班服勤...辯媽媽生病、阿嬤暈倒 法院判拘役50天

張姓男子在台南市北區區公所服替代役，結果今年共239小時沒有到單位服勤，並聲稱「與家人吵架遭換鎖逐出家門，因而流連在外無制服可供替換」，等被移送法辦，又向檢察官辯稱「媽媽忽然生病、阿嬤暈倒送成大醫院」，到法院才全盤認罪，台南地院將他判處拘役50天。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，張姓替代役役男經分發到台南市北區區公所服役，今年5月12日上午8時至隔天下午4時30分，以及5月22日、23日、27日，6月2日、3日、4日一直至10日上午8時，竟均無故離職役達239小時，累計已逾7日（168小時）。

案經台南市民政局將張函送偵辦，檢方偵訊時，張否認犯行，辯稱「我媽媽忽然生病，還有我阿嬤在家裡暈倒送成大醫院，我也有在外擺攤工作，所以才有未到單位服勤的狀況」；但張向區公所說明理由卻是「與家人吵架遭換鎖逐出家門，因而流連在外無制服可供替換，及沒人接送服勤」。