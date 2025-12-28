偽造租屋合約詐領逾7萬租金補貼 新北男還款、寫悔過書獲緩起訴

新北市一名施姓男子明知自2024年3月5日起，即未向張姓房東繼續承租新莊某房屋，竟為貪圖內政部租金補貼，偽造不實租屋合約，詐領11期共70400元的租補。新北地檢署基於施男無前科、坦承犯行，已返還溢領款項，並獲內政部原諒，要求施男當庭書立悔過書予以緩起訴。

檢方調查，施男新莊租屋處於2024年3月到期後，已不再續約承租，卻為了繼續冒領內政部國土管理署的租金補貼，而在2024年初，偽造張姓房東的簽名及自2024年3月5日起續約2年至2026年3月4日的租屋合約，於2024年1月25日上傳該不實租約，向國土署申請租補。