快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

偽造租屋合約詐領逾7萬租金補貼 新北男還款、寫悔過書獲緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名施姓男子明知自2024年3月5日起，即未向張姓房東繼續承租新莊某房屋，竟為貪圖內政部租金補貼，偽造不實租屋合約，詐領11期共70400元的租補。新北地檢署基於施男無前科、坦承犯行，已返還溢領款項，並獲內政部原諒，要求施男當庭書立悔過書予以緩起訴。

檢方調查，施男新莊租屋處於2024年3月到期後，已不再續約承租，卻為了繼續冒領內政部國土管理署的租金補貼，而在2024年初，偽造張姓房東的簽名及自2024年3月5日起續約2年至2026年3月4日的租屋合約，於2024年1月25日上傳該不實租約，向國土署申請租補。

國土署承辦人員原誤認施男仍繼續承租房屋，因此核予每月6400元租金補貼，直到一年後才發現上述租屋契約有異，循線查出施男已詐領11期共70400元租補，於是由國土署向檢方告發偵辦。

新北市一名施姓男子為貪圖政府租金補貼，竟偽造不實租屋合約詐領11期共70400元租補，新北檢基於他無前科、坦承犯行，並已返還溢領款項，要求施男當庭書立悔過書予以緩起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片
新北市一名施姓男子為貪圖政府租金補貼，竟偽造不實租屋合約詐領11期共70400元租補，新北檢基於他無前科、坦承犯行，並已返還溢領款項，要求施男當庭書立悔過書予以緩起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片

國土署 租金補貼

延伸閱讀

降速、號誌、標線更新 新北高齡行人友善區明年1月再添2處

明年一月新制／婚育家庭租金補貼加碼 逾千戶婚育宅將釋出

深夜強震新北傳災情 新莊丹鳳高中天橋磁磚崩落

賴總統出席新北雲林同鄉會稱買一送一 推薦劉建國及蘇巧慧

相關新聞

替代役男近10天未到班服勤...辯媽媽生病、阿嬤暈倒 法院判拘役50天

張姓男子在台南市北區區公所服替代役，結果今年共239小時沒有到單位服勤，並聲稱「與家人吵架遭換鎖逐出家門，因而流連在外無...

偽造租屋合約詐領逾7萬租金補貼 新北男還款、寫悔過書獲緩起訴

新北市一名施姓男子明知自2024年3月5日起，即未向張姓房東繼續承租新莊某房屋，竟為貪圖內政部租金補貼，偽造不實租屋合約...

黃子佼涉案限制出境將期滿 高院29日開庭訊問

藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，二審依個資法判刑1年6月、緩刑4年，上訴最高法院中。因限制出境、出海將於明年1月1日期滿，...

台南驚傳兩名保姆涉虐嬰疑多童受害 市府：依法究責

針對疑似保母虐嬰案，台南市社會局表示，男嬰目前仍於醫院接受治療，全案已依法提起獨立告訴並進入司法調查程序，將持續關心復原...

西門町街頭兩男互毆掛彩 行人不滿駕駛按喇叭起衝突

林姓男子昨凌晨在台北市西門町徒步區步行要回家，被後方駕駛汽車的鄭姓男子按喇叭，兩人爆發衝突互毆，臉部均受擦挫傷，警方獲報...

彰化男受託討賭債 反被欠債賭客設局強盜 狼牙棒毆打成傷 險丟200萬

彰化縣林姓男子受友人之託，向許姓賭客索討賭債，去年中卻遭許男設局約出後，遭許男等4人持狼牙棒等器械，將林毆打全身是傷、耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。