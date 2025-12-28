台南驚傳兩名保姆涉虐嬰疑多童受害 市府：依法究責

針對疑似保母虐嬰案，台南市社會局表示，男嬰目前仍於醫院接受治療，全案已依法提起獨立告訴並進入司法調查程序，將持續關心復原情形，並追蹤司法進度。

經調查，若確實違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，將依同法裁處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並依規定廢止其居家式托育服務登記證書。

社會局強調，任何傷害兒童與少年之行為，市府絕不姑息。除全力配合司法機關徹查究責外，亦將持續追蹤受害幼童的醫療復原情形，確保相關協助不中斷。

市府指出，麻豆警分局於12月6日接獲通報，一名未滿1歲之幼童疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢。警方獲報後立即成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，掌握相關事證後，將涉案2名保母拘提到案。經檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞，已向法院聲請羈押，並於日前獲准羈押禁見。分局長洪國哲表示，本案涉及兒少保護，且已進入司法指揮偵辦，相關細節及行為動機仍待進一步釐清。