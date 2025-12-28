快訊

彰化男受託討賭債 反被欠債賭客設局強盜 狼牙棒毆打成傷 險丟200萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣林姓男子受友人之託，向許姓賭客索討賭債，去年中卻遭許男設局約出後，遭許男等4人持狼牙棒等器械，將林毆打全身是傷、耳鼓穿孔，還被繩索捆綁，要求林交付200萬元，林趁許男等人爭執時，趁隙逃逸，一審判許5年、其餘共犯1年6月至2年2月徒刑，共犯上訴台中高分院後，二審審酌三人已賠償被害人、達成和解，改判緩刑3年。

檢警調查，許姓男子因上網簽賭欠債，林姓男子受「阿新」委託索討賭債，許男佯稱因遭林男詐騙，找來陳姓男子等3名友人幫忙，前年6月間，利用友人向林男聯絡，約好交付欠款的地點後，許男等4人持狼牙棒、鐵條、鐵棍，毆打林男，造成林男頭部、肢體等多處傷勢，耳朵被打到耳鼓穿孔、雙側傳音性聽障。

林男被許男等人限制在該處不得離去，林男還被繩索綑綁手腳，許等人要求林男需拿出200萬元現金，才能獲釋，林男被許男等人開車押往台中市住處拿錢時，林男趁許男等人爭執時，趁隙逃離。

檢方依加重強盜等罪起訴，彰化地院審理時，許男被依強盜未遂罪，判刑5年，其餘涉案人則被依攜帶凶器剝奪他人自由罪，分判1年6月至2年2月徒刑。

此案陳姓男子等3人向台中高分院提起上訴，二審審酌，陳男、粘男、莊男等3人已用各賠償17萬元，與被害人達成和解，被害人也同意給予三人輕判、緩刑，因此撤銷一審判決，改判3人1年4月至2年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，接受法治教育2場，仍可上訴。

彰化縣許姓男子等人在前年6月間涉強盜林姓男子，涉案共犯因與被害人和解，台中高分院判3人緩刑。圖／本報資料照

