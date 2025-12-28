聽新聞
網路留言「想殺人..」涉恐嚇 宜蘭警方火速逮2網友送辦
宜蘭縣警局近日接獲民眾檢舉及透過網路巡邏，發現兩名網友在社群平台Threads上發布「殺人」等疑似涉及恐嚇及預告犯罪言論，造成民眾恐慌。經通知兩人到案，竟供稱僅是抒發情緒及評論時事，警方訊後依涉嫌恐嚇公眾罪，函送地檢署偵辦。
縣警察局刑警隊今天表示，相關貼文內容包括「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」等字句，言詞激烈，已對公共秩序及社會安定造成影響之虞。
警局獲報後重視，立即啟動調查程序，透過蒐證、比對及分析相關網路資料，循線追查發文者身分，通知兩名居住在外縣市的網友到案說明。
警方調查發現，其中一名為23歲黃姓上班族，供稱相關發言僅為情緒抒發，並無實際犯案意圖；另一名19歲學生表示，因認為網路上有留言的內容偏頗，希望藉此導正輿論，才會留下相關文字。
警方表示，相關言論足以引起公眾恐慌，恐影響社會秩序，訊後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪，將兩人移請宜蘭地檢署偵辦。
縣警局呼籲，民眾切勿在網路平台任意發布煽動暴力、恐嚇威脅或不當言論，即便並非出於惡意，仍可能觸法並危害公共安全。警方將持續加強網路巡查與蒐證，對於任何影響社會安定的不法行為，必依法嚴正查處，提醒民眾如發現疑似具有危險性或違法的網路言論，應立即通報警方，維護社會安全。
