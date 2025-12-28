快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

台中市偵查佐南投辦案 開車撞傷女騎士 二審判警分局國賠67萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市霧峰警分局黃姓偵查佐5年前開車前往南投縣辦案時，行經草屯療養院附近的閃燈路口，撞上騎機車的唐姓女騎士，釀唐女骨折等多處傷勢，唐女以事後有憂鬱症、工作能力減損、醫藥費等損失，聲請國賠472萬元，一審認定分局需賠43萬元，二審改判分局得賠67萬餘元，仍可上訴。

霧峰警分局黃姓偵查佐在2020年11月底，開車前往南投縣辦案，行經草屯療養院區附近的閃燈路口時，與騎機車的唐姓女子發生碰撞，造成唐女受有右腿膝蓋骨折、左手骨折、手腳擦挫傷等傷勢。

唐女主張，當時黃男執行勤務，霧峰警分局負有國賠責任，依醫藥費、機車修理費、看護費、勞動力減損、精神慰撫金等費用，向台中地院聲請國賠472萬元。

霧峰警分局則主張，唐女罹患憂鬱、失眠、焦慮症狀產生的醫療費用，與車禍無關，不得請求。

另外唐女請的看護事由親屬擔任，也不應以專業看護每日2000元作為計算基準，另外部分搭乘計程車費用，與車禍無關，且唐女僅因車禍不能工作90天，發生車禍，唐女也有過失，需負擔四成的肇事責任，求償金額過高。

台中地院審酌，黃姓偵查佐執行職務時，與唐女發生車禍，霧峰警分局負有國家賠償責任，此案是雙方行經閃燈路口發生的車禍，黃姓偵查佐行向為閃紅燈，未暫停禮讓幹道車先行，涉有過失，而唐女行向為閃黃燈，也有未減速慢行的過失。

一審認定，偵查佐、唐女的肇事責任分別為七成、三成，判霧峰警分局得賠43萬元。

唐女、霧峰警分局都不服上訴台中高分院，二審近日審結，仍認定霧峰警分局需負國賠責任，賠償金則改判67萬元，仍可上訴。

台中市黃姓偵查佐5年前到南投洽公時，撞傷女騎士，二審判國賠67萬元。圖／本報資料照
台中市黃姓偵查佐5年前到南投洽公時，撞傷女騎士，二審判國賠67萬元。圖／本報資料照

車禍 國賠 南投縣

延伸閱讀

救護車趕送醫汽車未閃避釀車禍 汽車駕駛告國賠敗訴還要賠消防局

台中女騎士遭聯結車輾過「臟器外露」送醫不治 肇事司機被送辦

台中聯結車輾女騎士臟器外露命危送醫 司機嘆「突然騎出來」煞不住

女偵查佐發文「開槍盧秀燕」曾恐嚇同事、幹部 分局：不排除免職

相關新聞

輿論炸鍋 割頸案揭修復式司法困境

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官審理案件時試圖啟動「修復式司法」，詢問被害者父母「你願意接受郭○○好...

殺人案被害家屬 難接受「修復」

維持班上秩序的楊姓國中生遭林姓女同學郭姓「乾哥」殺害，楊的雙親在高等法院宣判後痛哭，覺得「台灣司法已死」，還被少年事件處...

冷眼集／荒誕操作 汙名化修復式司法

法官審理楊姓國中生遭同學割頸案時，對死者雙親提議「讓凶手來孝順你」，試圖啟動修復式司法，民怨沸騰；這種加害人什麼都沒做的...

做遊戲14年不懂「血條是HP」 美國名校雙碩士工程師表現差被解雇

畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士的工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不懂做遊戲，連HP象徵遊戲血條也不知...

台中市偵查佐南投辦案 開車撞傷女騎士 二審判警分局國賠67萬

台中市霧峰警分局黃姓偵查佐5年前開車前往南投縣辦案時，行經草屯療養院附近的閃燈路口，撞上騎機車的唐姓女騎士，釀唐女骨折等...

貨車司機晚上飲酒到清晨...天亮仍出門送酒整天 擦撞路邊貨車判3月

從未有酒駕前科的潘姓司機在台南市一間酒類批發公司上班，白天送酒，但他日前晚上卻在家中飲用高粱到清晨，8時許仍到公司駕駛小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。