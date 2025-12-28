台中市偵查佐南投辦案 開車撞傷女騎士 二審判警分局國賠67萬
台中市霧峰警分局黃姓偵查佐5年前開車前往南投縣辦案時，行經草屯療養院附近的閃燈路口，撞上騎機車的唐姓女騎士，釀唐女骨折等多處傷勢，唐女以事後有憂鬱症、工作能力減損、醫藥費等損失，聲請國賠472萬元，一審認定分局需賠43萬元，二審改判分局得賠67萬餘元，仍可上訴。
霧峰警分局黃姓偵查佐在2020年11月底，開車前往南投縣辦案，行經草屯療養院區附近的閃燈路口時，與騎機車的唐姓女子發生碰撞，造成唐女受有右腿膝蓋骨折、左手骨折、手腳擦挫傷等傷勢。
唐女主張，當時黃男執行勤務，霧峰警分局負有國賠責任，依醫藥費、機車修理費、看護費、勞動力減損、精神慰撫金等費用，向台中地院聲請國賠472萬元。
霧峰警分局則主張，唐女罹患憂鬱、失眠、焦慮症狀產生的醫療費用，與車禍無關，不得請求。
另外唐女請的看護事由親屬擔任，也不應以專業看護每日2000元作為計算基準，另外部分搭乘計程車費用，與車禍無關，且唐女僅因車禍不能工作90天，發生車禍，唐女也有過失，需負擔四成的肇事責任，求償金額過高。
台中地院審酌，黃姓偵查佐執行職務時，與唐女發生車禍，霧峰警分局負有國家賠償責任，此案是雙方行經閃燈路口發生的車禍，黃姓偵查佐行向為閃紅燈，未暫停禮讓幹道車先行，涉有過失，而唐女行向為閃黃燈，也有未減速慢行的過失。
一審認定，偵查佐、唐女的肇事責任分別為七成、三成，判霧峰警分局得賠43萬元。
唐女、霧峰警分局都不服上訴台中高分院，二審近日審結，仍認定霧峰警分局需負國賠責任，賠償金則改判67萬元，仍可上訴。
