快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

貨車司機晚上飲酒到清晨...天亮仍出門送酒整天 擦撞路邊貨車判3月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

從未有酒駕前科的潘姓司機在台南市一間酒類批發公司上班，白天送酒，但他日前晚上卻在家中飲用高粱到清晨，8時許仍到公司駕駛小貨車送貨，開到下午4時許不慎肇事擦撞路邊貨車，酒測值仍達每公升0.47毫克，等同酒駕上路近8小時，台南地院依公共危險罪判刑3月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，潘姓男子是台南市南區一間從事各式酒類批發生意的送貨司機，今年11月20日晚間至隔天凌晨2時許，潘在家中引用高粱酒後，竟仍在清晨7時許騎車到公司，8時許駕駛公司小貨車外出送貨；當天下午4時許，潘送貨到鹽水區西門路。

當時潘姓司機準備停靠路邊，卻不小心與已停好車的李姓男子小貨車擦撞，警方到場，在下午4時54分仍測得潘的酒精濃度達到每公升0.47毫克；檢方偵訊時，潘承認犯行，檢察官將他依公共危險罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認為，潘從住處騎車上班，又從公司開車出門送貨而發生交通事故，2次酒後駕車行為於同一日發生，源自於同次飲酒行為，堪認其主觀上應基於單一酒後駕車致交通公共危險犯意，所侵害者並為相同法益，應屬接續犯，而僅論以一罪。

法院審酌，潘這次酒後駕車為初犯，幸未造成他人受傷，犯後始終承認犯行，兼衡其教育程度及家庭經濟狀況、素行，依公共危險罪判刑3月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘姓司機在家飲用高粱，清晨仍到公司駕駛小貨車送貨，開到下午4時許不慎肇事擦撞路邊貨車，酒測值仍達每公升0.47毫克。示意圖，記者袁志豪／翻攝
潘姓司機在家飲用高粱，清晨仍到公司駕駛小貨車送貨，開到下午4時許不慎肇事擦撞路邊貨車，酒測值仍達每公升0.47毫克。示意圖，記者袁志豪／翻攝

台南 公共

延伸閱讀

又是酒駕累犯！桃園公布15人姓名、照片及違規地點

台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶

澎湖首件國民法官參審 酒駕撞死行人判5年

老淡水高球場圍牆外逆向衝撞機車 有酒駕前科女駕駛這次毒駕撞死騎士

相關新聞

輿論炸鍋 割頸案揭修復式司法困境

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官審理案件時試圖啟動「修復式司法」，詢問被害者父母「你願意接受郭○○好...

殺人案被害家屬 難接受「修復」

維持班上秩序的楊姓國中生遭林姓女同學郭姓「乾哥」殺害，楊的雙親在高等法院宣判後痛哭，覺得「台灣司法已死」，還被少年事件處...

冷眼集／荒誕操作 汙名化修復式司法

法官審理楊姓國中生遭同學割頸案時，對死者雙親提議「讓凶手來孝順你」，試圖啟動修復式司法，民怨沸騰；這種加害人什麼都沒做的...

做遊戲14年不懂「血條是HP」 美國名校雙碩士工程師表現差被解雇

畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士的工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不懂做遊戲，連HP象徵遊戲血條也不知...

台中市偵查佐南投辦案 開車撞傷女騎士 二審判警分局國賠67萬

台中市霧峰警分局黃姓偵查佐5年前開車前往南投縣辦案時，行經草屯療養院附近的閃燈路口，撞上騎機車的唐姓女騎士，釀唐女骨折等...

貨車司機晚上飲酒到清晨...天亮仍出門送酒整天 擦撞路邊貨車判3月

從未有酒駕前科的潘姓司機在台南市一間酒類批發公司上班，白天送酒，但他日前晚上卻在家中飲用高粱到清晨，8時許仍到公司駕駛小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。