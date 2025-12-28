貨車司機晚上飲酒到清晨...天亮仍出門送酒整天 擦撞路邊貨車判3月

從未有酒駕前科的潘姓司機在台南市一間酒類批發公司上班，白天送酒，但他日前晚上卻在家中飲用高粱到清晨，8時許仍到公司駕駛小貨車送貨，開到下午4時許不慎肇事擦撞路邊貨車，酒測值仍達每公升0.47毫克，等同酒駕上路近8小時，台南地院依公共危險罪判刑3月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，潘姓男子是台南市南區一間從事各式酒類批發生意的送貨司機，今年11月20日晚間至隔天凌晨2時許，潘在家中引用高粱酒後，竟仍在清晨7時許騎車到公司，8時許駕駛公司小貨車外出送貨；當天下午4時許，潘送貨到鹽水區西門路。

當時潘姓司機準備停靠路邊，卻不小心與已停好車的李姓男子小貨車擦撞，警方到場，在下午4時54分仍測得潘的酒精濃度達到每公升0.47毫克；檢方偵訊時，潘承認犯行，檢察官將他依公共危險罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認為，潘從住處騎車上班，又從公司開車出門送貨而發生交通事故，2次酒後駕車行為於同一日發生，源自於同次飲酒行為，堪認其主觀上應基於單一酒後駕車致交通公共危險犯意，所侵害者並為相同法益，應屬接續犯，而僅論以一罪。

法院審酌，潘這次酒後駕車為初犯，幸未造成他人受傷，犯後始終承認犯行，兼衡其教育程度及家庭經濟狀況、素行，依公共危險罪判刑3月。