做遊戲14年不懂「血條是HP」 美國名校雙碩士工程師表現差被解雇

畢業於美國名校並取得電腦科學、語言學雙碩士的工程師，在台灣某遊戲開發商任職14年，因不懂做遊戲，連HP象徵遊戲血條也不知，最後因工作效率低落被解雇，他主張解雇不合法，提告爭取復職，一、二審法官認為公司已給很多機會，解雇合法，駁回工程師請求。可上訴。

判決指出，該名工程師畢業美國紐約州立大學水牛城分校，且擁有該校雙碩士學位，回台後自2010年起在這家知名遊戲開發商任職，負責遊戲的前後端設計工作，每月薪資約4萬2950元。

去年5月間，公司以績效未達標等理由將工程師資遣；他認為公司常以年紀、交際不善等理由挑剔，且將他從後端調至前端，也沒給予教育訓練，導致工作表現受影響，塑造成無法勝任工作解雇，並不合勞基法規定，提告爭取復職。

公司挨告後反駁，稱公司招聘工程師時並無前、後端之分，是對方不願進行前端遊戲測試，還將工作推給其他人，拖累專案進度，因能力、專業跟不上專案，公司為他還啟動績效提升計畫，結果評量仍未達標，解雇對方合乎勞基法規定。

高雄地院審理時，該名工程師直屬主管還到庭作證，稱該工程師雖有完成工作項目，但他不玩遊戲，對遊戲認知很膚淺，例如遊戲中的角色血量稱作「HP」，但對方竟不知道意思，導致每次企畫跟他溝通都要很大代價，不僅要緊盯進度，還要給予學習建議，結果卻仍無法改善，效率還日益低下。

一審法官依據工程師主管等人證詞，認為當時他受聘於公司時，確實具備前、後端工作能力，公司調整工作內容合理，且該工程師在多項專案中表現未能達標，公司仍提供多次改善機會，符合「解雇前應給予改進機會」的要求，解雇合法，駁回工程師請求。