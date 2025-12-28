生技廠砸50萬請網紅搞團購 2年僅賣出1組沐浴乳

台南某生技廠開發新款沐浴乳，以50萬元委託高雄網路行銷公司代操，讓行銷找30組網紅合作團購，簽約2年間僅成功售出1組，生技廠懷疑受騙，氣得向行銷公司討錢，橋頭地院簡易庭審理時，行銷公司都未到庭，法官判該公司應賠償50萬元給生技廠。

判決指出，該間生技廠與工研院攜手合作，標榜自牡蠣殼中萃取出和珍珠相似的成分，加入沐浴乳中，可達到卓越的美容護膚效果，成品於4年前開發完成上市。

2022年2月17日，生技廠和高雄某網路行銷公司簽約，談妥用50萬元請30位網紅或藝人發起團購，且每次團購數量應達75組，預估至少可達成數千組銷量。

結果行銷公司簽約後，截至前年3月12日，該款沐浴乳僅成功銷售1組，生技廠發現行銷公司根本未依約和網紅、藝人簽約行銷，平白浪費50萬元，氣得向行銷公司提告，要求返還50萬元不當得利。