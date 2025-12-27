割頸案法官問遺族家屬「讓凶手孝順」引議 法界：未見修復式司法大門

新北割頸案二審宣判後，法官詢問死者父母「能否有機會讓他們（被告）孝順」，高院解釋是說明「修復式司法」，引發議論。法界認為，法官詢問的方式觸動被害者遺族的深沉痛苦，「算是連大門都沒看到」；8年前台中金錢豹酒女撞死烘焙師一案，烘焙師胞姐持續與酒女通信，可算達到「修復式司法」期待的目標。

2017年11月14日，金錢豹酒女顏子娠吸毒、酒駕賓士車，撞死烘焙師陳育邦，顏女遭判刑九年六月定讞、民事判賠1068萬元。死者胞姐陳昱芳以一年一信的方式，與顏子娠互通書信，直至今年6月底，顏女獲假釋出獄。

律師李宣毅過去也是被害人家屬，李就讀高中時，阿嬤遭歹徒強盜後，撞傷頭部身亡。李說，割頸案承審法官有義務詢問，是否開啟修復式司法的程序，但法官的用語、手法，觸碰了被害人遺族的深沉痛苦，還沒啟動程序，又掀起遺族心中波瀾，「算是連修復式大門都沒看到」。

李宣毅說，我國刑事訴訟程序是改良式當事人進行主義的對抗制，一方面要對抗，另一方面又思考修復，審判者難以操作，事發到判決定讞，審理通常會在5年內，但被害人遺族受傷嚴重，身心修復進程應以十年為基數。

他說，對被害人及遺族來說，事發5年內的討論，都很像在討論昨日的事件。修復程序是否開啟的探詢，若不夠專業，會使被害人遺族有被強迫要原諒的誤會。真正的修復，應該通常會在，判決定讞之後，甚至是在刑罰執行完畢之後，機會比較大。

台東地院前院長、現任律師唐光義說，8年前金錢豹酒女撞死烘焙師，被害人胞姐持續與酒女互通書信的過程，他認為即符合「修復式司法」想到達到的目標，但不能要求每一個被害人家屬，都能像此案一樣。