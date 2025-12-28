快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

輿論炸鍋 割頸案揭修復式司法困境

聯合報／ 記者王宏舜林媛玲陳宏睿／連線報導

割頸案<a href='/search/tagging/2/法官' rel='法官' data-rel='/2/240218' class='tag'><strong>法官</strong></a>提出「讓凶手孝順」引抨擊，高等法院聲明滅火；受害者家屬楊爸爸、楊媽媽懇請大眾停止捐款，把愛傳給更需要的人。本報資料照片
新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官審理案件時試圖啟動「修復式司法」，詢問被害者父母「你願意接受郭○○好好孝順你嗎？」輿論隨之沸騰。法界人士指出，承審法官雖有義務詢問是否開啟修復式司法的程序，但未具相關條件，加上法官的用語、手法反而觸及被害人遺族的痛苦深處，可見台灣的修復式司法仍面臨嚴峻挑戰。

承審本案的台灣高等法院合議庭由鄧鈞豪擔任受命法官，曾任司法院少年及家事廳廳長的謝靜慧為審判長，陪席法官為沈君玲，二審雖加重改判郭十二年、教唆的林姓少女十一年徒刑，仍和被害家屬的預期落差甚大，加上楊爸爸爆出法官提出的「孝順說」，合議庭飽受批判。

民團促司法院道歉

聲援楊家的「孩想陪你長大」民間團體廿六日到司法院前「上香」，哀悼司法已死，要求司法院向楊生的父母道歉，認為法院不該成為二次創傷的地方；但對於是哪位法官說出「請凶手孝順被害人父母」之語，陳情現場莫衷一是，矛頭甚至指向新北地院。

司法院要求高院對外說明，但高院等到周五深夜十一時四十九分才澄清，指因凶手律師提出「修復式司法聲請」，本案前手法官因此詢問被害家屬有無接受各種形式補償的可能性，被害家屬拒絕後，並未要求他們接受。

據了解，少年割頸案在高院審理期間換了三名受命法官，第一位許姓法官退休，第二位汪姓女法官調派法官學院，新聞資料澄清是「前手（汪姓）法官」提出孝順說。

高院指這名女法官向被害人家長說明修復式司法的意義，並強調必須以雙方的理解與同意為前提，且被告也須真誠提出可以做到的方案，於是詢問被害人家長有無接受任何形式補償的可能性。女法官舉「兩名少年被告孝順被害人家長」為例，楊家當場拒絕，法官即諭知暫不處理，未要求楊家接受。

楊父表示，既然高院已澄清，就尊重高院說法，他不想談哪個法官不好，這幾天的紛擾讓大家很累。楊父昨早還去上心理諮商課，盼外界給家人平靜的空間。楊母嘆「實在太累了，我們還要過日子」，就到此為止。

法官用語再揭傷痛

律師李宣毅曾是被害人家屬，李讀高中時，阿嬤遭歹徒強盜後撞傷頭部身亡。李說，割頸案承審法官有義務詢問是否開啟修復式司法的程序，但法官的用語、手法，觸碰了被害人遺族的深沉痛苦，還沒啟動程序，又掀起遺族心中波瀾。

李宣毅說，我國刑事訴訟程序是改良式當事人進行主義的對抗制，一方面要對抗，另方面又思考修復，審判者難以操作，事發到判決定讞，審理通常會在五年內，但被害人遺族受傷嚴重，身心修復進程應以十年為基數。

李宣毅認為，對被害人及遺族來說，事發五年內都很像在討論昨天的事件，修復程序是否開啟的探詢，若不夠專業，會使被害人遺族有被強迫要原諒的誤會。

