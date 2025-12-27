快訊

彰化雙刀男 彰檢聲請裁定暫時安置處分 地院：准了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化簡姓男子今（27）日持西瓜刀和菜刀，在員林大道二段遊蕩，並向路過機車騎士揮刀恐嚇，警方趕到制服，詢後移送偵辦，經檢察官複訊後，今晚向法院聲請裁定暫時安置處分，法院裁定送醫療院所暫行安置。

據了解，簡姓男子（30歲）今上午11點47手拿西瓜刀和菜刀，另一手提袋子，在員林市員林大道二段的員水路口遊蕩，一度對路過機車騎士揮刀，造成民眾恐慌連忙報警，員警趕到拿出警械大喝「放下、趴下」，簡男楞住數秒後放下刀子和提袋後趴在地面，員警帶回警局訊問後移送偵辦。

彰化地檢署分案指派檢察官廖梅君指揮偵辦，經複訊後，認為簡男涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌重大，且持續精神恍惚，有危害社會公共安全疑慮，依證據符合暫行安置要件，且有緊急安置的必要，向法院聲請裁定暫時安置處分獲准。

彰化縣簡姓男子今持雙刀在街頭遊蕩和揮舞，深夜法院裁定送醫療院所暫時安置。圖／民眾提供
