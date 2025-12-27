聽新聞
0:00 / 0:00
藏3追蹤器在兒書包、外套與運動鞋 男違家暴令追蹤妻兒判拘役40天
一名男子的妻子獲法官核發民事暫時保護令，限令男子不得對妻兒有騷擾、跟蹤等行為，他為掌握妻兒行蹤，被控先後將將3個具GPS衛星定位功能的AppleAirTag追蹤器，黏藏在兒子書包、外套與運動鞋內跟蹤妻兒行蹤。法官依違反家庭暴力防治法判男子拘役40天，得易科罰金4萬元
基隆地院判決書指出，A男與妻感情生變，2年前妻子獲基隆地方法院核發民事暫時保護令，限制男子不得對妻子有身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，且不得直接或間接騷擾、接觸、跟蹤。
去年1月，A男妻子發現他擅自將2個具GPS衛星定位功能之AppleAirTag追蹤器，分別貼黏在兒子的書包、外套，追蹤妻兒所在經緯度、地址、停留時間及行蹤等數據，妻子報警處理後，他又再裝一個藏在兒子運動鞋內。
法官審理認為，考量兩人在打離婚訴訟，均爭取兒子監護權，男子擔心妻子帶離共同住所，兒子會與其疏離，對他爭取監護權有所不利，因而不顧保護令內容在兒子隨身物品裝置追蹤器，是出於父愛的行為，尚非不可原諒。
法官說，根本解決之道在於兩人應停止衝突，開始協商，因兩人都深愛兒子，父親也基於父愛的行為，坦承犯行，但縱使加以重判，亦無法解決家庭問題，甚至可能在兒子心中種下不安因子，因此依違反家庭暴力防治法判男子拘役40天，得易科罰金。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言