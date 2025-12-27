藏3追蹤器在兒書包、外套與運動鞋 男違家暴令追蹤妻兒判拘役40天

一名男子的妻子獲法官核發民事暫時保護令，限令男子不得對妻兒有騷擾、跟蹤等行為，他為掌握妻兒行蹤，被控先後將將3個具GPS衛星定位功能的AppleAirTag追蹤器，黏藏在兒子書包、外套與運動鞋內跟蹤妻兒行蹤。法官依違反家庭暴力防治法判男子拘役40天，得易科罰金4萬元

基隆地院判決書指出，A男與妻感情生變，2年前妻子獲基隆地方法院核發民事暫時保護令，限制男子不得對妻子有身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，且不得直接或間接騷擾、接觸、跟蹤。

去年1月，A男妻子發現他擅自將2個具GPS衛星定位功能之AppleAirTag追蹤器，分別貼黏在兒子的書包、外套，追蹤妻兒所在經緯度、地址、停留時間及行蹤等數據，妻子報警處理後，他又再裝一個藏在兒子運動鞋內。

法官審理認為，考量兩人在打離婚訴訟，均爭取兒子監護權，男子擔心妻子帶離共同住所，兒子會與其疏離，對他爭取監護權有所不利，因而不顧保護令內容在兒子隨身物品裝置追蹤器，是出於父愛的行為，尚非不可原諒。

法官說，根本解決之道在於兩人應停止衝突，開始協商，因兩人都深愛兒子，父親也基於父愛的行為，坦承犯行，但縱使加以重判，亦無法解決家庭問題，甚至可能在兒子心中種下不安因子，因此依違反家庭暴力防治法判男子拘役40天，得易科罰金。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線