快訊

積欠國民年金8年…她一口氣「全額繳清」 過來人曝關鍵

NBA／傳勇士考慮交易獨行俠戴維斯！ 巴特勒恐成為核心籌碼

新北恐怖工安意外…工人搬運石雕遭砸破頭 血流滿地命危送醫

短短2天湧入逾千萬善款 新北割頸案愛心專戶提前達標

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，截至昨晚善款已達1400多萬元。示意圖／AI生成
新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，截至昨晚善款已達1400多萬元。示意圖／AI生成

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月31日截止，因該案高院二審判決出爐再度引發矚目，前天新北市議員卓冠廷還在臉書喊話表示距離500萬元目標還差一點，社會局統計，截至昨晚善款已達1千4百多萬元，愛心捐款湧入還一度導致新北愛心大平台當機。

今早受害學生楊父透過新北市議員石一佑發聲明表示，目前援助已足夠，懇請暫停捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要的人，在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭正默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗。

新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案， 前天卓冠廷在臉書提及，愛心大平台募款進度72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊500萬目標還差了140多萬元，期盼大家行有餘力讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。

社會局統計至昨晚截止，募得善款已近1425萬元，達成率285%，等同於短短2天湧入逾千萬元善款。社會局副局長許秀能表示，該善款專戶於去年1月成立，可能因受近日新聞報導影響，民眾愛心捐款不斷湧入，導致愛心大平台一度當機，該帳戶仍維持在月底關戶，屆時將所有善款交付給楊家。

割頸案被害家屬楊爸楊媽透過新北市議員石一佑發聲明，感謝外界善款，也表達援助已足夠，懇請暫停捐款。圖／新北市議員石一佑提供
割頸案被害家屬楊爸楊媽透過新北市議員石一佑發聲明，感謝外界善款，也表達援助已足夠，懇請暫停捐款。圖／新北市議員石一佑提供

愛心 社會局

延伸閱讀

新北校園割頸案愛心募款專案 楊父發聲明感謝「援助已足夠」

社會力挺割頸案家屬 湧入千萬善款 楊父致謝：請暫停捐款

愛心湧入！新北割頸案捐款已破千萬 社會局：達成率285％

新北割頸案募款專案僅剩5天 「1原因」捐款帳戶昨一度當機

相關新聞

讓割頸少年孝順被害家屬言論高院法官遭撻伐 被害家屬回應了

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭姓少年(凶手)好好孝順你嗎...

小六女童遭生母男友性侵 他辯關係不佳...法院不信重判8年

新北市1名念國小六年級的女童5年前遭生母同居男友性侵，學校獲悉後找生母到校會談，竟帶男友一同到校，立場明顯偏袒男友，該男...

短短2天湧入逾千萬善款 新北割頸案愛心專戶提前達標

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月3...

竹北店面被「空租」 女房客租一半跑路...判賠132萬

新竹張女向某公司承租竹北一處店面開業，月租6萬元，但租到一半竟人去樓空，不但不繳租金，也未提前解約，讓房東也無法轉租，氣...

23歲男假冒潤泰建設少東...誆投資AI晶片詐5639萬 一審判決出爐

新竹男子范棋翔2年前來假冒潤泰建設少東，偽造持有逾11億元資產，分別以投資比特幣、販售AI晶片詐騙4人海撈5639萬餘元...

影／博弈站主自己下注賭輸...黑吃黑強盜賭客彩金 檢警偵破送羈押

台南王姓博弈站主因自己也下注卻輸錢，竟動歪腦筋到贏錢賭客身上，涉嫌以「黑吃黑」方式蒙面強盜楊姓賭客彩金30多萬元。警方偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。