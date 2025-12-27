短短2天湧入逾千萬善款 新北割頸案愛心專戶提前達標

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，截至昨晚善款已達1400多萬元。示意圖／AI生成

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月31日截止，因該案高院二審判決出爐再度引發矚目，前天新北市議員卓冠廷還在臉書喊話表示距離500萬元目標還差一點，社會局統計，截至昨晚善款已達1千4百多萬元，愛心捐款湧入還一度導致新北愛心大平台當機。

今早受害學生楊父透過新北市議員石一佑發聲明表示，目前援助已足夠，懇請暫停捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要的人，在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭正默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗。

新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案， 前天卓冠廷在臉書提及，愛心大平台募款進度72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊500萬目標還差了140多萬元，期盼大家行有餘力讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。