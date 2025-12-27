讓割頸少年孝順被害家屬言論高院法官遭撻伐 被害家屬回應了
新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭姓少年(凶手)好好孝順你嗎？」，引發輿論撻伐。高院昨深夜澄清在審理時換過承審法官，是前手法官在準備程序時，嫌犯律師聲請修復式司法，詢問被害人家長有無接受任何形式補償的可能性，未要求被害人家長接受。
由於「修復式司法」的說法引發網友砲轟，承審法官也遭責難。
受害家屬楊爸今受訪表示，既然高院已澄清是前手法官就尊重高院的說法，也希望大家不要怪錯人，他不想談哪個法官不好，這幾天的紛擾讓大家很累了，今早還去上心理諮商課，只盼外界給他們家人平靜的空間。
楊媽則無奈說，實在太累了「我們還要過日子」，就到此為止吧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言