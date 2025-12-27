讓割頸少年孝順被害家屬言論高院法官遭撻伐 被害家屬回應了

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭姓少年(凶手)好好孝順你嗎？」，引發輿論撻伐。高院昨深夜澄清在審理時換過承審法官，是前手法官在準備程序時，嫌犯律師聲請修復式司法，詢問被害人家長有無接受任何形式補償的可能性，未要求被害人家長接受。

由於「修復式司法」的說法引發網友砲轟，承審法官也遭責難。

受害家屬楊爸今受訪表示，既然高院已澄清是前手法官就尊重高院的說法，也希望大家不要怪錯人，他不想談哪個法官不好，這幾天的紛擾讓大家很累了，今早還去上心理諮商課，只盼外界給他們家人平靜的空間。