快訊

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

浪犬闖玩具店「0元購」被攔！路人見1幕集體掏錢幫買單 結局反轉暖哭全網

聽新聞
0:00 / 0:00

小六女童遭生母男友性侵 他辯關係不佳...法院不信重判8年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名念國小六年級的女童5年前遭生母同居男友性侵，學校獲悉後找生母到校會談，竟帶男友一同到校，立場明顯偏袒男友，該男雖矢口否認犯行，但受害女童指證歷歷，新北地院日前依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年，可上訴。

判決指出，該男於2020年7月間某日晚上10時許，強拉同居女友甫國小剛畢業女兒進其同居女友同睡房間，出言恫嚇如喊叫會出手毆打，不顧女童大叫「不要」仍強行性侵得逞，因母親在夜市工作都忙到凌晨3時才返家，女童受辱後求助無門，只能獨自一人回房間哭到累才睡著。

女童因年幼事後也不敢聲張，直到上國中向女同學傾訴後，由女同學陪同強拉找學校輔導老師才讓此事曝光，學校獲悉後找女童母親到校會談，她竟帶男友一同到校，立場明顯偏袒男友。

男子到案後，矢口否認犯行，辯護律師並指稱，該男會因女童未妥適照顧弟弟出手打、罵，甚至體罰，故2人關係本不佳，在此情形下，女童對廖指述是否真實可採，尚值斟酌。

受害女童指證歷歷，法官認男子所言女童母親沒有上班、都在家帶小孩，不可能性侵女童及其辯護人所辯，都屬卸責之詞，均不足採信，新北地院日前依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年，仍可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市1名小6女童5年前遭生母同居男友性侵，生母立場竟偏袒男友，新北地院日前依法判刑8年。示意圖／Ingimage
新北市1名小6女童5年前遭生母同居男友性侵，生母立場竟偏袒男友，新北地院日前依法判刑8年。示意圖／Ingimage

性侵

延伸閱讀

凱蒂佩芮前夫遭6女控性侵！受害者不斷增加　他保釋打死不認罪

德61歲男多次下藥性侵妻還錄影上網 法院判囚8年半

涉在日本公廁性侵8旬老翁…41歲陸籍男被捕認罪 工作地點也曝光

男販毒得手1萬6千元辯稱是壯陽藥 法官重判11年

相關新聞

讓割頸少年孝順被害家屬言論高院法官遭撻伐 被害家屬回應了

新北市楊姓國中生遭郭姓少年持彈簧刀割頸死亡，扯出法官在審理案件時，詢問被害者家屬「你願意接受郭姓少年(凶手)好好孝順你嗎...

皇龍建案連續壁施工不慎釀天坑 監造人挨罰9萬...法官這原因撤了

台南中西區五妃街、西門路口皇龍建設工地，去年3月間因連續壁施作不慎造成道路坍塌公安意外，工務局對起造皇龍公司、承造龍城公...

新北校園割頸案愛心募款專案 楊父發聲明感謝「援助已足夠」

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月3...

駐英公使學歷造假案 劉靜怡：檢察官故意放人？還是拖延調查？

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內涉嫌收賄，台北地檢署昨依貪汙、洗錢等罪起訴，並求刑14年。台大...

夫亡故3個月 妻收認領通知驚見私生子...正宮提告小三獲賠30萬

台中市一對夫妻結婚十多年，丈夫在今年4月間因故身亡，妻子在7月間以關係人身分，收到認養子女的調解通知，才知丈夫與另名女子...

小六女童遭生母男友性侵 他辯關係不佳...法院不信重判8年

新北市1名念國小六年級的女童5年前遭生母同居男友性侵，學校獲悉後找生母到校會談，竟帶男友一同到校，立場明顯偏袒男友，該男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。