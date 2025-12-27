聽新聞
小六女童遭生母男友性侵 他辯關係不佳...法院不信重判8年
新北市1名念國小六年級的女童5年前遭生母同居男友性侵，學校獲悉後找生母到校會談，竟帶男友一同到校，立場明顯偏袒男友，該男雖矢口否認犯行，但受害女童指證歷歷，新北地院日前依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年，可上訴。
判決指出，該男於2020年7月間某日晚上10時許，強拉同居女友甫國小剛畢業女兒進其同居女友同睡房間，出言恫嚇如喊叫會出手毆打，不顧女童大叫「不要」仍強行性侵得逞，因母親在夜市工作都忙到凌晨3時才返家，女童受辱後求助無門，只能獨自一人回房間哭到累才睡著。
女童因年幼事後也不敢聲張，直到上國中向女同學傾訴後，由女同學陪同強拉找學校輔導老師才讓此事曝光，學校獲悉後找女童母親到校會談，她竟帶男友一同到校，立場明顯偏袒男友。
男子到案後，矢口否認犯行，辯護律師並指稱，該男會因女童未妥適照顧弟弟出手打、罵，甚至體罰，故2人關係本不佳，在此情形下，女童對廖指述是否真實可採，尚值斟酌。
受害女童指證歷歷，法官認男子所言女童母親沒有上班、都在家帶小孩，不可能性侵女童及其辯護人所辯，都屬卸責之詞，均不足採信，新北地院日前依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑8年，仍可上訴。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
