尾隨女子到全家還問哪裡有小7 宜蘭神農商圈怪男出沒偷拍屁股
宜蘭市神農商圈近日多次發生年輕男性騎機車尾隨女子，甚至偷拍屁股的情形，陸續有網友上網發文提醒注意，宜蘭警分局主動偵辦，掌握是一名23歲的男子，約談到案後，先依跟蹤騷擾防制法開立告誡書，警告再犯將有罰則。
社群平台Threads近日有民眾發文，在宜蘭神農商圈有一名騎銀色機車的男騎士，會跟蹤騎機車的女生，已有多人被跟蹤，提醒網友留意；接著也有其他網友回應，上月就有人發文過，同一個男子行徑怪異，一直尾隨還偷拍她的屁股，也有人稱被這名男子跟蹤兩次，其中一次她留在全家買飲料，這名男子還跟進來問「哪裡有7-11」。
宜蘭警分局網路巡邏發現主動偵辦，掌握是一名住在員山鄉的23歲男子，由派出所通知約談到案。警方指出，男子行為已構成跟蹤騷擾，先開立告誡書，警告不得再犯，否則恐面臨罰則。
神農商圈位於宜蘭大學等學區周邊，當地的宜蘭市思源守望相助隊隊長也在留言表示，為保區域安全，已啟動區域加強巡邏機制，請幹部加強宜蘭大學校園周邊及民族路等區域巡邏，守護宜蘭大學學子及住民安全。
