快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人達3點共識：孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

竹北店面被「空租」 女房客租一半跑路...判賠132萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張女向某公司承租竹北一處店面開業，月租6萬元，但租到一半竟人去樓空，不但不繳租金，也未提前解約，讓房東也無法轉租，氣得提告。新竹地院審理後認定，房東終止租約合法，判張女須搬離返還房屋，並賠付積欠租金與占用期間的不當得利共132萬元。

判決書指出，某多元教育公司在2022年8月31日，將名下位於新竹縣竹北市的某店面出租給張女，雙方約定租期自2022年9月起至2027年底，每月租金6萬元。考量前兩個月為裝修期，房東同意免收租金，並向張女收取2個月押租金12萬元。

不過，張女實際繳租情況並不穩定。法官整理帳目發現，張女僅在2022年11月至2023年6月間連續繳租，之後大多數月份未付租金，僅在2024年4、5月短暫補繳，整體實際繳納金額僅60萬元，與應繳金額落差甚大。

房東主張，已於今年4月寄出存證信函，要求張女在期限內補繳積欠租金，張女仍未回應；6月再寄出存證信函，依法終止租約，要求張女返還房屋，但張女至8月前仍占用房屋，雖水電停用、未再營業，但仍造成無法使用或出租損失，請求給付積欠租金及相當於租金的不當得利共156萬元，並要求持續按月給付至返還房屋。

法官指出，在終止租約前，張女積欠租金已超過2個月租額，符合民法規定的解約要件，因此租約在今年6月18日合法終止後，張女即屬無權占用，經計算，張女積欠租金共168萬元，扣除押租金12萬元，再扣除未占用期間的24萬元，最終須給付金額為132萬元。

新竹張女向某公司承租竹北一處店面開業，月租6萬元，但租到一半竟人去樓空，不但不繳租金，也未提前解約，讓房東也無法轉租，氣得提告。示意圖／報系資料照
新竹張女向某公司承租竹北一處店面開業，月租6萬元，但租到一半竟人去樓空，不但不繳租金，也未提前解約，讓房東也無法轉租，氣得提告。示意圖／報系資料照

房東 房屋 新竹

延伸閱讀

隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

鄭朝方3周年市政分享會 「一代佳人」湯蘭花現身：住竹北很幸福

「練就極致舌功」竹科女偷吃人夫 鑽研判決對付正宮遭判賠60萬

竹北伴手禮升級！聶永真操刀「超越禮盒」集結在地品牌

相關新聞

皇龍建案連續壁施工不慎釀天坑 監造人挨罰9萬...法官這原因撤了

台南中西區五妃街、西門路口皇龍建設工地，去年3月間因連續壁施作不慎造成道路坍塌公安意外，工務局對起造皇龍公司、承造龍城公...

新北校園割頸案愛心募款專案 楊父發聲明感謝「援助已足夠」

新北市楊姓國中生前年在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案將於本月3...

駐英公使學歷造假案 劉靜怡：檢察官故意放人？還是拖延調查？

「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內涉嫌收賄，台北地檢署昨依貪汙、洗錢等罪起訴，並求刑14年。台大...

夫亡故3個月 妻收認領通知驚見私生子...正宮提告小三獲賠30萬

台中市一對夫妻結婚十多年，丈夫在今年4月間因故身亡，妻子在7月間以關係人身分，收到認養子女的調解通知，才知丈夫與另名女子...

竹北店面被「空租」 女房客租一半跑路...判賠132萬

新竹張女向某公司承租竹北一處店面開業，月租6萬元，但租到一半竟人去樓空，不但不繳租金，也未提前解約，讓房東也無法轉租，氣...

23歲男假冒潤泰建設少東...誆投資AI晶片詐5639萬 一審判決出爐

新竹男子范棋翔2年前來假冒潤泰建設少東，偽造持有逾11億元資產，分別以投資比特幣、販售AI晶片詐騙4人海撈5639萬餘元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。