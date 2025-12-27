竹北店面被「空租」 女房客租一半跑路...判賠132萬
新竹張女向某公司承租竹北一處店面開業，月租6萬元，但租到一半竟人去樓空，不但不繳租金，也未提前解約，讓房東也無法轉租，氣得提告。新竹地院審理後認定，房東終止租約合法，判張女須搬離返還房屋，並賠付積欠租金與占用期間的不當得利共132萬元。
判決書指出，某多元教育公司在2022年8月31日，將名下位於新竹縣竹北市的某店面出租給張女，雙方約定租期自2022年9月起至2027年底，每月租金6萬元。考量前兩個月為裝修期，房東同意免收租金，並向張女收取2個月押租金12萬元。
不過，張女實際繳租情況並不穩定。法官整理帳目發現，張女僅在2022年11月至2023年6月間連續繳租，之後大多數月份未付租金，僅在2024年4、5月短暫補繳，整體實際繳納金額僅60萬元，與應繳金額落差甚大。
房東主張，已於今年4月寄出存證信函，要求張女在期限內補繳積欠租金，張女仍未回應；6月再寄出存證信函，依法終止租約，要求張女返還房屋，但張女至8月前仍占用房屋，雖水電停用、未再營業，但仍造成無法使用或出租損失，請求給付積欠租金及相當於租金的不當得利共156萬元，並要求持續按月給付至返還房屋。
法官指出，在終止租約前，張女積欠租金已超過2個月租額，符合民法規定的解約要件，因此租約在今年6月18日合法終止後，張女即屬無權占用，經計算，張女積欠租金共168萬元，扣除押租金12萬元，再扣除未占用期間的24萬元，最終須給付金額為132萬元。
